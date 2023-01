Drohende Hitzewelle Wie Sie Dehydrierung bei Hunden und Katzen vermeiden

Normalerweise schlingt Bobbie sein Futter in weniger als einer Minute hinunter. Doch jetzt lässt der Hund es manchmal sogar stehen. Der Grund: Das Thermometer zeigt Temperaturen von mehr als 30 Grad an. Viele Besitzerinnen und Besitzer von Hunden oder Katzen fragen sich, ob solch ein mangelnder Appetit an heißen Tagen normal ist.

Fressen Hunde und Katzen bei Hitze weniger?



Das kann schon mal vorkommen, sagt Astrid Behr vom Bundesverband Praktizierender Tierärzte. Ein Grund zur Sorge muss es aber nicht sein, wenn Hund oder Katze an heißen Tagen weniger Appetit haben. „Wir Menschen fühlen uns bei Hitze schließlich auch matter“, sagt die Tierärztin.

Das Beste, was Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer an den warmen Tagen des Jahres bezüglich der Ernährung machen können, ist alles wie immer zu lassen. Behr rät davon ab, anderes Futter als sonst zu geben. „Das kann zu Verdauungsstörungen, Durchfall oder Bauchschmerzen führen“, sagt die Tierärztin. Wenn ein Tier anderes Futter benötigt, etwa aufgrund einer Krankheit, dauere die Umstellung immer mehrere Tage. Halterinnen und Halter füttern dann nach und nach immer mehr des neuen Futters und lassen immer größere Mengen des bisherigen Futters weg.

Woran erkennt man, dass das Haustier krank sein könnte?



Wenn Hund oder Katze im Schatten dösen und nicht so wild spielen wie sonst, ist das an heißen Tagen in der Regel kein Zeichen dafür, dass die Haustiere krank sind. Zeigt das Tier aber eine ausgeprägte Apathie und weitere Symptome wie etwa Durchfall oder Erbrechen, ist ein Gang in die tierärztliche Praxis ratsam.

Um eine drohende Dehydrierung zu erkennen, gibt es einen Trick. Die Haut im Nacken- und Schulterbereich mit zwei Fingern vorsichtig hochziehen und wieder loslassen. Hat das Tier genug getrunken, sollte sich die Hautfalte schnell in die ursprüngliche Form zurückbilden. Passiert dies nicht oder nur langsam, ist das Tier zu wenig mit Flüssigkeit versorgt. Insbesondere Katzen lassen sich eine drohende Dehydrierung kaum anmerken.

Wie kann man seinen Hund und seine Katze bei Hitze zum Trinken animieren?



Wenn es sehr heiß ist, sollten auch Hund und Katze mehr trinken als sonst. Meistens nehmen die Tiere von alleine genügend Flüssigkeit zu sich, wenn die Näpfe stets mit frischem Wasser gefüllt sind. Wer den Eindruck hat, das eigene Haustier trinkt zu wenig (besonders Katzen neigen dazu), kann mit einigen Tricks nachhelfen:

