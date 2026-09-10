Es ist ein ernüchterndes Bild, welches in dieser Woche von dem deutschen Bildungssystem gezeichnet wurde. Am Dienstag löste Deutschlands beliebteste Bildungsstudie einen zweiten Pisa-Schock aus: Die Schülerinnen und Schüler lesen schlechter, rechnen schlechter, und kennen sich zu wenig in Naturwissenschaften aus. Einen Tag später zeigt das NRW-Lagebild zur Jugendkriminalität zwar insgesamt einen Rückgang der Straftaten, aber mit Blick auf die Schulen fällt die Bilanz mal wieder düster aus: Die Gewalt gegen die Lehrkräfte steigt.