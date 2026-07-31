Discounter Lidl bietet derzeit viele Camping-Schnäppchen an, die für die nötige Urlaubsstimmung sorgen können. Die Sparfüchse unter den Camping-Enthusiasten sollten definitiv vorbeischauen.

Tunnelzelt für 169 Euro mit Stehhöhe

Das Tunnelzelt „Napier 4“ von HIGH PEAK ist aktuell für 169 Euro statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 299,95 Euro erhältlich, was einer Reduzierung von über 40 Prozent entspricht. Das Zelt bietet eine Stehhöhe von knapp 190 Zentimetern, was das Umziehen im Inneren stark erleichtert.

Das Zelt verfügt über einen Vorbau, der zusätzlichen Stauraum für Ausrüstung wie Schuhe oder einen Campingkocher bietet. Zwei Eingänge erhöhen den Komfort. Laut Herstellerangaben hat das Zelt eine Wassersäule von 3.000 Millimetern und versiegelte Nähte, was Schutz bei leichtem bis mittlerem Regen bietet. Bei erwartetem Dauerregen ist ein Vergleich mit den Spezifikationen anderer Zelte dieser Preisklasse ratsam.

Schlafsack-Varianten für den Sommer

Zur weiteren Ausstattung gehört ein Schlafsack der Marke CRIVIT, der in zwei Varianten erhältlich ist. Die Mumienform liegt enger am Körper an und isoliert die Wärme effektiver. Die Deckenform bietet mehr Bewegungsfreiheit und kann vollständig geöffnet auch als Decke verwendet werden.

Mit einer Komforttemperatur von rund +12 Grad Celsius ist dieses Modell als Sommerschlafsack ausgelegt und eignet sich weniger für kühle Nächte im Frühjahr oder Herbst. Der Preis beträgt 11,99 Euro.

Luftbett als komfortable Alternative

Als Alternative zur Isomatte wird das CRIVIT Luftbett angeboten. Es verfügt über eine beflockte Oberfläche, die das Verrutschen von Bettzeug reduzieren soll. Die Maße betragen 191 mal 132 Zentimeter, was Platz für zwei Personen bietet. Ein Boston-Ventil soll das Aufpumpen beschleunigen. Der Preis liegt bei 14,99 Euro.

Passender Wanderrucksack im Angebot

Das Sortiment wird durch einen Wanderrucksack der Marke CRIVIT ergänzt. Er bietet ausreichend Platz für Proviant und Ausrüstung für eine Tageswanderung. Aufgrund seiner Größe und Ausstattung kann er auch für andere Aktivitäten wie Radfahren oder kurze Ausflüge genutzt werden.

Eignung und Grenzen der Camping-Ausrüstung

In der Summe kosten das Zelt, der Schlafsack und das Luftbett zusammen weniger als 200 Euro. Damit positioniert sich das Angebot im unteren Preissegment für Camping-Grundausstattungen. Wer günstig in den Camping-Urlaub möchte, kann hier definitiv einen Blick riskieren.

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Hinweis zur Nutzung: Die angebotene Ausrüstung eignet sich gut für sommerliche Camping-Aktivitäten, beispielsweise auf Campingplätzen oder bei Festivals. Für extreme Wetterbedingungen wie Dauerregen oder alpine Touren im Herbst ist sie jedoch nicht konzipiert.