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Die Temperaturen steigen wieder. Für Bewohner von Wohnungen mit Balkon oder kleiner Terrasse ist erfrischender Wasserspaß oft schwer realisierbar. Aufblasbare Sonnenpools könnten hier eine Alternative darstellen. Bei Amazon sind aktuell mehrere Modelle mit Rabatt verfügbar – darunter auch die SLOOSH Sonnenpools.

Was sind Sonnenpools?

Sonnenpools sind eine Kombination aus aufblasbarem Pool und Sonnenliege. Anders als klassische Planschbecken, die hauptsächlich zum Planschen gedacht sind, dienen Sonnenpools vor allem der Entspannung. Sie verfügen über eine integrierte Liegefläche – meist in Form einer Luftmatratze – auf der man sich ausstrecken kann, während der untere Körper im Wasser liegt. Diese Konstruktion ermöglicht es, sich gleichzeitig zu sonnen und abzukühlen. Viele Modelle sind mit zusätzlichen Features wie Kopfkissen, Rückenlehnen oder Getränkehaltern ausgestattet. Die kompakte Bauweise macht sie besonders für Balkone und Terrassen interessant, wo ein herkömmlicher Pool nicht umsetzbar wäre.

Aufblasbare Pools für kleinere Außenflächen

Anders als einfache Planschbecken verfügen manche Sonnenpool-Modelle über zusätzliche Ausstattung wie integrierte Luftmatratzen, Kissen oder Getränkehalter. Das Material besteht in der Regel aus PVC – die Wandstärke und UV-Beständigkeit variieren je nach Hersteller.

Die SLOOSH-Modelle werden in verschiedenen Größen angeboten. Das größere Modell misst 177,8 x 116,88 Zentimeter und bietet laut Herstellerangaben Platz für bis zu zwei Personen. Die aufblasbare Konstruktion soll den Aufbau vereinfachen.

Amazon-Sonnenpool-Angebote

Bei Amazon sind derzeit SLOOSH-Modelle im Angebot:

Laut Amazon-Statistik wurden beide Modelle im letzten Monat jeweils mehrere hundert Mal verkauft. Die Lieferung erfolgt kostenfrei.

Ausstattung und Handhabung

Die SLOOSH-Pools verfügen über ein integriertes Kissen sowie eine gepolsterte Luftbasis. Seitliche Getränkehalter sind ebenfalls vorhanden. Das Gewicht liegt bei rund 3 Kilogramm, was den Transport erleichtert.

Der Aufbau erfordert das Aufpumpen der einzelnen Kammern – dies dauert je nach verwendeter Pumpe einige Minuten. Nach der Saison lassen sich die Pools zusammengefaltet verstauen. Wie lange das Material hält, hängt von der Pflege und UV-Exposition ab.

Zur Marke SLOOSH

SLOOSH ist ein Anbieter von aufblasbaren Wasserprodukten. Die Marke setzt nach eigenen Angaben auf mehrlagiges PVC-Material mit UV-Schutz.

Bei Amazon erreicht das Tanning Pool Modell 4,2 von 5 Sternen bei über 6.000 Bewertungen. In den Bewertungen wird häufig die einfache Handhabung gelobt, vereinzelt gibt es Hinweise auf Haltbarkeitsprobleme bei intensiver Nutzung.

Fazit: Option für heiße Tage

Angesichts der angekündigten Hitzewelle können aufblasbare Pools eine praktische Lösung sein, wenn kein fester Pool vorhanden ist. Die aktuellen Rabatte bei Amazon senken die Einstiegshürde. Ob sich die Anschaffung lohnt, hängt von der verfügbaren Fläche und den eigenen Ansprüchen ab. Wer eine unkomplizierte Abkühlungsmöglichkeit für Balkon oder Terrasse sucht, findet hier eine Option – allerdings sollte man die Haltbarkeit aufblasbarer Produkte realistisch einschätzen.

Bei steigenden Temperaturen wächst die Nachfrage nach flexiblen Abkühlungsmöglichkeiten. Aufblasbare Pools wie die von SLOOSH bieten eine Lösung. Für die unmittelbar bevorstehenden heißen Tage könnte die Anschaffung eine Überlegung wert sein – langfristig kommt es auf die individuelle Nutzung und Pflege an.

Dieser Text wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt, redaktionell bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.