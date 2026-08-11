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Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind gestartet, und vielen Familien und Urlaubern steht eine Auszeit bevor. Gleichzeitig erleben Deutschland und die Region anhaltend hohe Temperaturen von bis zu 40 Grad. Badeseen und Freibäder werden zum zentralen Anlaufpunkt – und damit auch zur Frage: Braucht man eine neue Badehose?

Der redaktionelle Anlass: Hitze und Ferien treffen aufeinander

Mit derartigen Temperaturen verbringen Menschen deutlich mehr Zeit im Wasser als in den üblichen Sommermonaten. Badeseen bieten nicht nur Abkühlung, sondern sind auch der zentrale Treffpunkt in solchen Hitzeperioden. Damit steigt auch der Bedarf an passender Badebekleidung. Breuninger hat derzeit über 380 verschiedene Badehosen im Sortiment – darunter Modelle von Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, adidas, FIRE & ICE sowie weiteren etablierten Herstellern.

Das Sortiment: Verschiedene Materialien und Schnitte

Die Badehosen unterscheiden sich in Material, Verarbeitung und Design. Einige Modelle sind speziell für schnelles Trocknen ausgelegt, andere bieten hohe Beständigkeit gegen Chlor und Salzwasser. Klassische Schnitte mit mittlerem Bund finden sich ebenso wie moderne, kurze Varianten. Die Farbpalette reicht von neutralen Tönen bis zu Mustern und Farbverläufen. Diese Vielfalt bedeutet, dass verschiedene Vorlieben und Anforderungen im Angebot berücksichtigt sind.

Hier einige Badehosen im Überblick:

Die Hersteller im Überblick

Polo Ralph Lauren steht für klassische Eleganz und bewährte Qualität, die sich über Jahrzehnte in der Badebekleidung etabliert hat. Hugo Boss vereint sportliche Präzision mit modernem Design – die Modelle zeichnen sich durch klare Linienführung und hochwertige Verarbeitung aus. adidas bietet Funktionalität im Vordergrund: Schnelltrocknend, langlebig und mit sportlichem Fokus entwickelt. DIRE und ICE bringen jüngere, experimentierfreudigere Ansätze ins Sortiment, die sich an Trends orientieren. Das breite Spektrum der Hersteller bedeutet, dass für unterschiedliche Geschmäcker und Anforderungen etwas vorhanden ist – von klassisch bis modern, von funktional bis designorientiert.

Warum die Auswahl jetzt relevant ist

Mit Temperaturen von bis zu 40 Grad und den Schulferien in Nordrhein-Westfalen verbringen Menschen deutlich mehr Zeit im Wasser als sonst. Badeseen füllen sich, Freibäder sind Treffpunkte für Familien. Wer häufiger schwimmen geht oder längere Zeit am Wasser verbringt, merkt schnell, dass eine einzelne Badehose nicht immer ausreicht – sei es, weil sie noch nass ist, oder weil unterschiedliche Situationen unterschiedliche Schnitte verlangen. Ein Modell für intensive Nutzung im See, ein anderes vielleicht für das Freibad. Die Auswahl bei Breuninger ermöglicht es, je nach Situation und Vorliebe zu wählen.

Im Shop entdecken

Die Badehosen-Kollektion finden Sie auf Breuninger.com in der Kategorie Herren- und Damenbademode. Das Sortiment bietet eine breite Auswahl für unterschiedliche Anforderungen und Geschmäcker.