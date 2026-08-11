Es ist ein Moment, an den sich viele noch erinnern: Am 11. August 1999 wurde es mitten am Tag plötzlich dunkel. Über Teilen Deutschlands war damals eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Auch in Leverkusen und der Region schauten die Menschen gebannt zum Himmel. Die Bilder aus dem Archiv des „Leverkusener Anzeiger“ zeigen, wie sie dieses besondere Ereignis erlebten.

Blick in den Himmel: Am 11. August 1999 erlebten Menschen in Leverkusen die totale Sonnenfinsternis. Die historischen Aufnahmen stammen aus dem Archiv des „Leverkusener Anzeigers“. Copyright: Holger Schmitt/Ralf Krieger

Sonnenfinsternis 1999: Gebannt blickten die Menschen in Leverkusen zum Himmel. Copyright: Holger Schmitt/Ralf Krieger

Am Mittwoch, 12. August, gibt es wieder eine Sonnenfinsternis zu sehen. Diesmal bleibt sie in Leverkusen partiell. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne und bedeckt rund 85 bis 90 Prozent.

Wann ist die Sonnenfinsternis in Leverkusen zu sehen?

Am Mittwochabend beginnt die Sonnenfinsternis in Leverkusen um 19.18 Uhr. Ihren Höhepunkt erreicht sie um 20.12 Uhr. Dann ist der Mond weit vor die Sonne gezogen. Um 20.59 Uhr endet das Schauspiel bereits wieder. Wer möglichst viel davon sehen möchte, sollte also nicht erst zum Maximum losziehen. Für die Beobachtung lohnt es sich deshalb, den gewünschten Platz vorher einmal anzuschauen. Die Sonne steht beim Höhepunkt der Finsternis tief im Westnordwesten und geht in Leverkusen gegen 20.47 Uhr unter. Ein freier Blick in diese Richtung ist deshalb besonders wichtig.

Welche Plätze eignen sich besonders?

Schiffsbrücke an der Wuppermündung: Direkt am Rhein gibt es viel freien Himmel und einen weiten Blick über das Wasser.

Hitdorfer See: Rund um den See befinden sich viele Wiesen. Damit bietet das Gelände gute Voraussetzungen für einen Blick Richtung Horizont.

Rheinufer in Wiesdorf: Entlang der Rheinallee bieten mehrere Stellen freie Sicht über den Rhein. Auch der Bereich um den St.-Antonius-Steg kommt infrage.

Schöne Aussicht: Der erhöhte Standort kann ebenfalls interessant sein. Hier sollte man allerdings vorher prüfen, ob der Horizont in Richtung Westnordwesten tatsächlich frei ist.

Beste Aussicht auf die Sonnenfinsternis? Dieser Lützenkirchener Hengst steht an der Schönen Aussicht schon mal richtig. Copyright: Ralf Krieger

Was braucht man für den Blick in die Sonne?

Wer die Sonnenfinsternis direkt beobachten möchte, braucht eine spezielle Sonnenfinsternisbrille. Eine normale Sonnenbrille reicht dafür nicht aus. Auch Ferngläser und Teleskope dürfen nur mit einem dafür geeigneten Sonnenfilter verwendet werden. In Leverkusen ist es inzwischen allerdings schwierig, noch eine solche Brille zu bekommen.

Bei Abele Optik in der Rathaus-Galerie sind die Vorräte bereits ausverkauft. „Wir haben schon vor vier Wochen mit dem Verkauf der Brillen gestartet“, berichtet Ulrich Passavanti. Am Samstag seien noch einmal 150 Exemplare geliefert worden – am Montagmorgen waren auch diese bereits vergriffen. Die Brillen kosteten 99 Cent pro Stück.

Die Nachfrage nach Sonnenfinsternisbrillen ist groß: In Leverkusen sind die Schutzbrillen vielerorts bereits ausverkauft. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Auch bei Fielmann nebenan sind keine Sonnenfinsternisbrillen mehr erhältlich. Nach Angaben eines Mitarbeiters wurden dort in den vergangenen Tagen rund 200 Stück verkauft. „Eyes and more“ am Wiesdorfer Platz 23 sowie Apollo-Optik in der Rathaus-Galerie haben inzwischen Hinweise an den Eingängen angebracht, dass keine Sonnenfinsternisbrillen angeboten werden.

Wie wird das Wetter zur Sonnenfinsternis?

Die Aussichten für Mittwochabend sind derzeit gut. In Leverkusen soll es überwiegend sonnig bleiben, allerdings können zeitweise hohe Wolken durchziehen. Die Chancen stehen damit gut, die Sonnenfinsternis zu sehen.