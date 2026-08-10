Was sind flexible Solarmodule – und was unterscheidet sie von klassischen Panels?

Wer an ein Solarmodul denkt, hat meist das gleiche Bild vor Augen: ein rechteckiges, schweres Glasgebilde, fest montiert auf einem Dach oder einem geraden Balkongeländer. Flexible Solarmodule brechen mit diesem Bild. Sie bestehen nicht aus starren Glas-Aluminium-Verbundplatten, sondern aus biegsamen, leichten Trägermaterialien – häufig ETFE (Ethylen-Tetrafluorethylen) oder PET (Polyethylenterephthalat). Auf diesen Trägern sitzen dünne Solarzellen, die sich geschwungenen und unebenen Flächen anpassen können, ohne ihre Funktion zu verlieren.

Das Ergebnis ist ein Modul, das sich je nach Bauform um einen beachtlichen Winkel biegen lässt – bei manchen Modellen bis zu 213 Grad – und dabei nur einen Bruchteil des Gewichts klassischer Module auf die Waage bringt. Während ein herkömmliches Solarmodul je nach Größe rund 20 bis 25 Kilogramm wiegt, kommen flexible Module auf lediglich drei bis fünf Kilogramm. Die Dicke beträgt teils gerade einmal drei Millimeter.

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Für wen sind flexible Solarmodule die richtige Wahl?

Die kurze Antwort: für alle, denen starre Module entweder aus baulichen, statischen oder optischen Gründen verwehrt bleiben. Konkreter gesagt eignen sie sich besonders gut für:

Mieter mit Rundbalkonen oder geschwungenen Geländern, an denen rechteckige Standardmodule schlicht nicht befestigt werden können Bewohner älterer Gebäude mit Balkonen, die nur eine eingeschränkte Traglast tragen dürfen – gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 400 Kilogramm pro Quadratmeter, doch nicht jeder ältere Balkon erfüllt diesen Wert komfortabel Mieter, die keine baulichen Veränderungen vornehmen dürfen oder wollen, da flexible Module in der Regel ohne Bohren, Schrauben oder Spezialwerkzeug mit Kabelbindern oder Klettbändern befestigt werden können Menschen, die Solarenergie mobil nutzen möchten – etwa auf Wohnwagen, Booten oder beim Camping

Die Bundesnetzagentur registrierte Mitte 2025 rund eine Million steckerfertige Solargeräte in Deutschland – Tendenz steigend. Ein wachsender Teil dieser Anlagen dürfte auf Situationen entfallen, in denen herkömmliche Module aus den genannten Gründen ausscheiden.

Die Vorteile: Mehr Möglichkeiten, weniger Aufwand

Leicht, dünn, handlich

Der augenfälligste Vorteil ist das Gewicht. Mit drei bis fünf Kilogramm pro Modul entfällt die Sorge um Traglast nahezu vollständig – und auch die Montage gestaltet sich erheblich einfacher. Wer schon einmal versucht hat, alleine ein 25-Kilogramm-Glasmodul an einem Balkongeländer in Position zu halten, weiß, wovon die Rede ist.

Biegsam genug für jeden Balkon

Der entscheidende technische Vorteil liegt in der Anpassungsfähigkeit. Rundbalkone, geschwungene Geländer, leicht gewölbte Dächer von Gartenhäusern oder Carports – all das sind Montageflächen, die für starre Module nicht infrage kommen, für flexible Module aber kein Problem darstellen.

Keine baulichen Eingriffe nötig

Die bohrfreie Montage per Kabelbinder, Klemme oder Klettband macht flexible Solarmodule zur unkompliziertesten Form der Solarenergie-Eigenproduktion. Das ist nicht nur für Mieter relevant, sondern auch für alle, die eine Installation ohne handwerklichen Aufwand bevorzugen. Wie der Anbieter Kleines Kraftwerk berichtet, werden die flexiblen Module im Komplettpaket bereits mit Metall-Kabelbindern geliefert, sodass die Befestigung direkt beginnen kann.

Unauffälliges Erscheinungsbild

Flexible Module tragen deutlich weniger auf als ihre starren Pendants. Gerade an Balkonen, die zur Straße hin ausgerichtet sind, oder in Gebäuden mit einer aktiven Eigentümergemeinschaft kann das ein nicht zu unterschätzender Faktor sein.

Die Nachteile: Was man im Blick haben sollte

Wer sich für flexible Solarmodule interessiert, sollte auch wissen, wo ihre Grenzen liegen – gerade im Vergleich zu klassischen Hochleistungsmodulen.

Etwas geringerer Wirkungsgrad: Starre Module aus hochwertigem Silizium erreichen heute Wirkungsgrade von 21 bis 24 Prozent. Moderne flexible Module mit ETFE-Oberfläche und Zelltechnologien wie TOPCon kommen inzwischen auf 18 bis 22 Prozent – die Lücke hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verkleinert und wird sich mit der rasanten Weiterentwicklung der Technologie weiter schließen.

Im Schnitt etwas kürzere Nutzungsdauer: Flexible Module sind für eine Laufzeit von etwa 10 bis 15 Jahren ausgelegt – weniger als die 25 bis 30 Jahre, die starre Glas-Module erreichen. Wer das von Anfang an einkalkuliert, kann seine Erwartungen entsprechend realistisch setzen.

Etwas höherer Preis pro Watt: Die spezialisierten Materialien haben ihren Preis. Allerdings relativiert sich dieser Aufpreis schnell, wenn man bedenkt, dass flexible Module für viele Situationen schlicht die einzige umsetzbare Option sind.

Mehr Fläche für gleiche Leistung: Da der Wirkungsgrad etwas geringer ausfällt, sollte man vorab ausmessen, wie viel Platz tatsächlich zur Verfügung steht – und die Modulanzahl entsprechend planen.

Entscheidend ist dabei die Perspektive: Wer einen Rundbalkon hat oder auf einem Leichtbaudach installieren möchte, für den stellt sich die Frage „starr oder flexibel" in der Praxis gar nicht. Flexible Module sind dann nicht die zweitbeste Wahl – sie sind die einzig mögliche. Und als solche leisten sie heute mehr denn je.

Balkonkraftwerke mit starren Solarmodulen finden Sie ebenfalls im Sortiment bei Kleines Kraftwerk:

Wie viel Strom lässt sich damit erzeugen?

Die Leistung hängt naturgemäß von der Anzahl der Module, ihrer Ausrichtung und der Sonneneinstrahlung am jeweiligen Standort ab. Als grobe Orientierung gilt:

2 Module (ca. 450 Wp): bis zu 450 kWh pro Jahr 4 Module (ca. 900 Wp): bis zu 900 kWh pro Jahr 6 Module (ca. 1.350 Wp): bis zu 1.350 kWh pro Jahr 8 Module (ca. 1.800 Wp): bis zu 1.800 kWh pro Jahr

Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Einpersonenhaushalt verbraucht in Deutschland rund 1.500 bis 2.000 kWh pro Jahr. Mit sechs bis acht Modulen lässt sich also rechnerisch ein erheblicher Anteil des eigenen Strombedarfs abdecken – sofern die Fläche vorhanden ist.

Damit die Anlage ohne Hinzuziehung eines Elektrofachbetriebes in Betrieb genommen werden darf, kann die Einspeiseleistung über eine App eigenständig auf 800 Watt begrenzt werden – so sieht es die aktuelle Gesetzeslage vor.

Wer sich für ein konkretes Angebot interessiert: Der Anbieter Kleines Kraftwerk beispielsweise hat sein Sortiment auch auf flexible Module ausgebaut und bietet Komplettsets in verschiedenen Leistungsstufen an – von der kompakten Zwei-Modul-Lösung für beengte Verhältnisse bis hin zu größeren Konfigurationen mit bis zu acht Modulen und 1.800 Wp. Dank der verbauten TOPCon-Technologie sollen die flexiblen Module von Kleines Kraftwerk dabei laut Hersteller bis zu 38 Prozent höhere Energieerträge erzielen als herkömmliche Flex-Module ohne diese Zelltechnologie – ein Wert, der sich insbesondere bei wechselhaftem Wetter bemerkbar macht.

Was beim Kauf zu beachten ist

Vor der Entscheidung für flexible Solarmodule lohnt sich eine kurze Prüfung einiger zentraler Punkte:

Maße und Biegeradius: Passt das Modul tatsächlich an die konkrete Form des Balkons oder Geländers? Wattzahl und Wirkungsgrad: Wie viel Leistung liefert das Modul bei guter Sonneneinstrahlung, und wie viele Module werden für den angestrebten Jahresertrag benötigt? Material und Wetterfestigkeit: Hochwertige Module mit ETFE-Oberfläche sind UV-beständig und für den Dauereinsatz im Freien geeignet. Zelltechnologie: Neuere Technologien wie TOPCon ermöglichen auch in biegsamer Bauform höhere Erträge und eine bessere Leistung bei diffusem Licht, also auch an bewölkten Tagen. Lieferumfang: Enthält das Paket Wechselrichter, Befestigungsmaterial und alle notwendigen Anschlusskabel?

Fazit: Weniger ideal als starre Solar-Module – aber oft die einzig mögliche Wahl

Flexible Solarmodule sind kein Allheilmittel und kein vollwertiger Ersatz für Hochleistungsmodule auf einem optimal ausgerichteten Schrägdach. Sie haben einen etwas geringeren Wirkungsgrad, eine kürzere Lebensdauer und sind pro Watt etwas teurer. Das sollte niemand verschweigen.

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Doch für alle, deren Balkon, Geländer oder Dach keine andere Option zulässt, sind sie eine technisch ausgereifte, alltagstaugliche und zunehmend leistungsstarke Lösung. Die Technologie entwickelt sich zügig: Wirkungsgrade steigen, Materialien werden langlebiger, und die Preise sinken. Wer eigene Solarenergie erzeugen möchte, aber bislang glaubte, die räumlichen oder baulichen Voraussetzungen fehlen ihm dafür, sollte flexible Solarmodule ernsthaft in Betracht ziehen. Die Hürde ist deutlich niedriger, als viele vermuten.