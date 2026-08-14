Die Marke Reisenthel ist für ihre langlebigen Alltagshelfer bekannt. Ob für den Wocheneinkauf auf einem der Kölner Märkte, den Weg ins Büro oder als Begleiter auf Reisen: Die Taschen und Körbe sind für ihre Stabilität und ihr Design geschätzt. Im Rahmen einer aktuellen Aktion bei Amazon sind ausgewählte Modelle mit einem Preisnachlass von bis zu 36% erhältlich.

Dieser Artikel bietet eine Orientierung, welche Modelle für welche Zwecke geeignet sind und worauf beim Kauf zu achten ist.

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Was die Produkte von Reisenthel auszeichnet

Im Vergleich zu vielen markenlosen Alternativen sind Reisenthel-Produkte auf eine lange Nutzungsdauer im Alltag ausgelegt. Sie zeichnen sich durch robuste Materialien, stabile Böden und ergonomische Tragegriffe aus. Das Design hebt sich von einfachen Einkaufstaschen ab. Viele Modelle sind zudem faltbar und lassen sich platzsparend im Auto oder in der Garderobe verstauen.

Der Carrybag: Klassiker für Einkauf und Ausflug

Das bekannteste Modell der Marke ist vermutlich der Carrybag. Der Korb mit Aluminiumrahmen und festem Griff eignet sich besonders für den Transport von empfindlichen Waren wie Obst, Gemüse oder Backwaren, die nicht zerdrückt werden sollen. Auch für ein Picknick, etwa am Rheinufer, ist er eine stabile Option.

Ein wesentlicher Vorteil ist die Formstabilität des Carrybags. Im Gegensatz zu weichen Taschen behält er seine Struktur, was das Ein- und Auspacken erleichtert. Das Modell ist in zahlreichen Mustern und Farben verfügbar, um unterschiedlichen Präferenzen gerecht zu werden.

Der Shopper: Flexible Tasche für den Alltag

Wer eine leichtere Tasche mit großem Volumen sucht, die sich über der Schulter tragen lässt, findet bei den Shopper-Modellen eine passende Alternative. Sie sind leichter als die Körbe und eignen sich für den täglichen Einsatz in der Stadt, den Weg zur Arbeit oder als zusätzliche Reisetasche.

Ein Hinweis zur Auswahl: Bei der Nutzung für den Arbeitsweg oder auf Reisen ist es ratsam, auf eine ausreichende Trägerlänge sowie auf das Vorhandensein eines Reißverschlusses zum sicheren Verschließen zu achten.

Der Carrycruiser: Hilfe bei schweren Einkäufen

Für größere Einkäufe oder den Transport schwerer Gegenstände bietet Reisenthel den Carrycruiser an. Dieser Einkaufstrolley ermöglicht es, Lasten zu ziehen statt zu tragen, was besonders beim Kauf von Getränkekisten oder größeren Vorräten eine Erleichterung darstellt.

Der Einsatz eines Carrycruisers ist vor allem für Personen sinnvoll, die ihre Einkäufe zu Fuß erledigen oder längere Wege vom Parkplatz zur Wohnung zurücklegen müssen. Optisch wirkt er oft hochwertiger als herkömmliche Einkaufstrolleys.

Für wen ist das Angebot interessant?

Die Preisnachlässe sind vor allem für jene interessant, die eine Anschaffung bereits in Betracht gezogen haben oder eine langlebige Alternative zu günstigeren, kurzlebigen Taschen suchen. Aufgrund ihrer praktischen Natur und wertigen Anmutung eignen sich die Produkte auch als Geschenk, beispielsweise zum Einzug oder Studienbeginn.

Hinweise für den Kauf bei Amazon

Um das passende Modell zu finden, sollten vor dem Kauf einige Punkte geprüft werden:

Zunächst sollte der primäre Einsatzzweck geklärt werden: Tragen (Shopper/Carrybag) oder Ziehen (Carrycruiser). Anschließend empfiehlt es sich, die Maße zu prüfen, um die Kompatibilität mit Kofferraum oder Fahrradkorb sicherzustellen. Für Pendler oder Reisende kann zudem ein verschließbares Modell von Vorteil sein.

Zeitlich begrenztes Angebot

Angebote bei Amazon sind häufig zeitlich begrenzt und die Verfügbarkeit kann je nach Farbe und Design variieren. Bei Interesse an einem spezifischen Modell ist es daher ratsam, nicht zu lange zu zögern.

Die Produkte von Reisenthel sind für ihren praktischen Nutzen bekannt. Ein Preisnachlass von bis zu 36% stellt daher eine gute Gelegenheit für eine Anschaffung dar.

Dieser Text wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erstellt, redaktionell bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.