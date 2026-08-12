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Wer seine Trainingskleidung erneuern will oder auf der Suche nach neuer Markenunterwäsche ist, findet bei Lidl derzeit mehrere Nike-Artikel zu reduzierten Preisen. Die Rabatte betragen dabei bis zu 56 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Erfahrungsgemäß können gängige Größen schnell vergriffen sein.

Nike Park VII Trikot mit 56 Prozent Rabatt

Das Herren-T-Shirt „Park VII Trikot“ von Nike ist für den Sport konzipiert. Integrierte Mesh-Einsätze sollen für eine verbesserte Belüftung bei hoher körperlicher Anstrengung sorgen.

Nike Herren T-Shirt »Park VII Trikot« mit Mesh-Einsätzen Copyright: Nike via Lidl.de

Der Preis wurde deutlich reduziert: Statt 22,99 Euro UVP verlangt Lidl aktuell 9,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 56 Prozent und ist der höchste Rabatt unter den hier vorgestellten Nike-Angeboten. Einige Farben und Größen können bereits ausverkauft sein.

Die bisherigen Kundenbewertungen auf der Produktseite von Lidl sind positiv. Bei 23 Rezensionen erreicht das Trikot einen Durchschnittswert von 4,7 von 5 Sternen. Diese Datenbasis ist zwar nicht sehr umfangreich, bietet aber eine erste Orientierung.

Reduzierte Boxershorts und Socken

Im Rahmen der Aktion sind auch Basic-Artikel wie Boxershorts und Sportsocken von Nike im Preis gesenkt.

Die Herren-Boxershorts werden im Dreierpack angeboten und bestehen aus einer Materialmischung, die als weich und atmungsaktiv beschrieben wird. Statt 44,99 Euro UVP kostet das Set aktuell 19,99 Euro. Der Preisnachlass beträgt somit rund 55 Prozent.

Ebenfalls im Dreierpack erhältlich sind die Nike Sportsocken „Cushioned Crew“. Laut Herstellerangaben soll die dickere Terry-Sohle beim Laufen und Trainieren für zusätzliche Polsterung sorgen. Der Rabatt ist hier geringer: 9,99 Euro statt 15,99 Euro UVP entsprechen einer Ersparnis von rund 37 Prozent.

Kombiniert man beide Angebote, erhält man sechs Basic-Artikel von Nike für insgesamt knapp 30 Euro.

Zwei Nike-Hosenmodelle um 50 Prozent reduziert

Im Bereich der Hosen sind zwei verschiedene Modelle im Angebot.

Die Herren-Sweathose „Park26“ von Nike hat einen lockeren Schnitt und besteht aus 82 Prozent Baumwolle sowie 18 Prozent Polyester. Sie verfügt über einen elastischen Bund, Kordelzug und Seitentaschen. Aktuell kostet sie 24,99 Euro statt 49,99 Euro UVP.

Bei der Größenwahl ist zu beachten, dass die Hose laut der bisher einzigen Kundenrezension deutlich zu groß ausfällt. Da eine einzelne Bewertung keine allgemeingültige Aussage zur Passform zulässt, empfiehlt sich vor der Bestellung ein Blick auf die Größentabelle des Herstellers.

Die Damen-Funktionstight Pro von Nike ist hingegen körpernah geschnitten und für intensivere Trainingseinheiten konzipiert. Der Preis ist ebenfalls um 50 Prozent reduziert: 24,99 Euro statt 49,99 Euro UVP.

Das bieten die Nike-Angebote

Die Rabatte fallen bei den einzelnen Angeboten unterschiedlich aus. Den höchsten Preisnachlass bietet das Park VII Trikot: Für 9,99 Euro* ist es mit 56 Prozent am stärksten reduziert. Die Boxershorts folgen mit rund 55 Prozent Rabatt*.

Wer eine Trainingshose sucht, erhält sowohl die Sweathose als auch die Funktionstight für die Hälfte des UVP. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt hierbei die Passform, da kaum Kundenbewertungen existieren.

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Zusammenfassend richtet sich die Aktion vor allem an Kunden, die ihre Sportgarderobe auffrischen möchten oder einfach auf der Suche nach praktischen Markensocken und Boxershorts sind. Die Preisnachlässe unterscheiden sich bei den einzelnen Produkten erheblich.