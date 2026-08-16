Schweizer Präzision wird bei Rebike erschwinglich

Scott gehört zu den bekanntesten Fahrradmarken der Welt. Das hat gute Gründe: Geometrie, Material und Fahrgefühl überzeugen. Normalerweise hat diese Qualität ihren Preis. Bei Rebike, dem größten deutschen Marktplatz für aufbereitete Fahrräder, sind derzeit über 50 Scott-Modelle mit bis zu 58 Prozent Rabatt zur UVP erhältlich. Das Angebot umfasst E-Bikes sowie klassische Fahrräder ohne Motor, darunter Rennräder, Gravelbikes und Mountainbikes.

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Scott: Eine Marke mit Geschichte und Perfektionsanspruch

Die Geschichte von Scott Sports beginnt auf der Skipiste. Ed Scott gründete die Firma 1958 in den USA und erfand den Skistock aus Aluminium. Die Begeisterung für neue Ideen und gute Materialien wurde auf andere Sportarten übertragen. Seit Ende der 1980er-Jahre stellt Scott Fahrräder her. Bereits 1992 präsentierte die Marke ihr erstes vollgefedertes Mountainbike, was damals für viele Hersteller noch neu war.

Seit 1998 hat die Marke ihren Sitz in der Schweiz, was sich in der Qualität der Räder widerspiegelt. Scott-E-Bikes sind bekannt für ihr durchdachtes Design, bei dem Motor, Akku und Kabel gut in den Rahmen integriert sind. Berühmte Modelle wie das Scott Spark und das Scott Genius gibt es heute auch als eRIDE-Versionen mit Elektromotor.

Was macht Scott E-Bikes so besonders?

Scott verwendet bei seinen E-Bikes hochwertige Komponenten. Antriebe von Bosch oder TQ sorgen für eine kraftvolle Unterstützung. Je nach Modell haben die Akkus Kapazitäten von 500 Wh für kurze Touren bis zu 625 oder 750 Wh für lange Strecken.

Besonders gut ist bei Scott die Integration der Bauteile. Kabel sind im Rahmen verlegt und der Akku ist geschützt, aber zugänglich. Bei manchen Modellen ist sogar der Dämpfer im Rahmen integriert. Ein Scott-E-Bike wirkt wie aus einem Guss.

Scott entwickelt Fahrräder für aktive Fahrer. Das merkt man an der durchdachten Geometrie. Es gibt hochwertige Carbon-Rahmen für teurere Modelle und stabile Aluminiumrahmen für die Mittelklasse. Alle werden nach dem strengen ASTM-Kategorie-4-Standard getestet.

Das Scott-Sortiment bei Rebike: Für jeden das passende Rad

Im aktuellen Scott-Angebot bei Rebike gibt es eine große Auswahl aus vielen verschiedenen Fahrradtypen:

E-Mountainbikes: Fullys & Hardtails

Das ist das Herzstück der Marke. Modelle wie das Scott Patron eRIDE, Scott Strike eRIDE oder Scott Genius eRIDE sind bekannte Mountainbikes mit bis zu 160 mm Federweg. Sie sind ideal für Fahrten im Gelände. Aufbereitet sind sie mit Rabatten von 42 bis über 50 Prozent erhältlich.

Trekking-E-Bikes

Die Modelle der Scott Axis eRIDE-Reihe und das Scott Sub Sport eRIDE sind vielseitige Trekking-E-Bikes. Sie eignen sich für den Alltag, Touren am Wochenende oder den Weg zur Arbeit. Ein Gepäckträger macht sie zu praktischen Alltagsbegleitern.

SUV-E-Bikes

Das Scott Axis eRIDE EVO Tour FS ist ein Beispiel für den Trend der SUV-E-Bikes. Es bietet eine bequeme Sitzposition, Vollfederung und ist für Asphalt und Schotter geeignet. Statt 6.299 Euro kostet es bei Rebike aktuell 3.199 Euro, was fast 50 Prozent günstiger ist.

Rennräder & Gravelbikes – auch ohne Motor

Für sportliche Fahrer gibt es gleich mehrere Optionen. Das aerodynamische Scott Foil RC und das klassische Scott Addict sind als Rennräder ohne Motor im Angebot. Wer lieber auf Schotter fährt, findet das Scott Speedster Gravel in verschiedenen Ausstattungen. Diese Modelle ohne Motor sind für alle gedacht, die ein pures Fahrgefühl suchen, ohne auf Qualität zu verzichten.

Klassische Mountainbikes

Auch für Fans von Fahrrädern ohne Motor gibt es Angebote. Das Scott Spark, ein bekanntes Fully-Mountainbike, und das Scott Scale als Hardtail sind ebenfalls reduziert. Beide Modelle stehen für präzises Fahrverhalten und Langlebigkeit im Gelände.

City & Trekking ohne Motor

Wer ein einfaches und zuverlässiges Rad für den Alltag sucht, kann sich das Scott Metrix ansehen. Es ist ein hochwertiges City- und Trekkingrad für Pendler, das ohne Elektromotor auskommt.

Was bedeutet „refurbished“ bei E-Bikes?

Viele sind beim Kauf gebrauchter E-Bikes unsicher. Bei Rebike ist diese Sorge unbegründet. Das Unternehmen ist auf geprüfte und aufbereitete Premium-Räder spezialisiert und hat bereits über 50.000 zufriedene Kunden.

Was bedeutet „Premium Refurbished“? Jedes Fahrrad wird von Technikern geprüft, gereinigt und gewartet. Wenn nötig, werden Teile durch Originalteile ersetzt. Verschleißteile werden ausgetauscht, der Akku wird geprüft und die Schaltung eingestellt. Das Ergebnis ist ein Rad, das sich wie neu fährt, aber weniger kostet.

Rebike gibt zwei Jahre Garantie auf Akku und Motor, was bei aufbereiteten Rädern nicht üblich ist. Man kann sein Wunschrad auch in einem der Rebike-Stores, zum Beispiel in Köln, Berlin oder München, vor dem Kauf ansehen.

Warum sich der Kauf jetzt lohnt

Das Scott-Angebot bei Rebike umfasst mehr als 70 Modelle der Baujahre 2021 bis 2025. Die Preise reichen von knapp 880 Euro für aufbereitete Fahrräder ohne Motor bis etwa 6.500 Euro für hochwertige E-Mountainbikes aus Carbon. Die Rabatte im Vergleich zum Neupreis sind hoch:

Scott Patron eRIDE 900 Ultimate Carbon (2022): von 11.999 € auf 6.479 € → –46 % Scott Axis eRIDE EVO Tour FS SUV E-Bike (2022): von 6.299 € auf 3.199 € → –49 % Scott Genius eRIDE 930 Fully (2022): von 5.099 € auf 2.949 € → –42 % Scott Sub Sport eRIDE 20 (2022): von 3.299 € auf 1.939 € → –41 % Scott Aspect eRide 920 E-Bike (2022): von 3.347 € auf 1.869 € → –44 %

Solche Preise findet man bei neuen Fahrrädern nicht. Jedes Rad ist ein Einzelstück mit individuellem Kilometerstand und Zustand. Wer zu lange wartet, verpasst möglicherweise sein Wunschrad.

Fazit: Premium-Marke zum halben Preis

Scott stellt seit Jahrzehnten Fahrräder für anspruchsvolle Fahrer her. Im aktuellen Scott-Angebot bei Rebike findet jeder das passende Modell, egal ob für den Sport, den Alltag oder Touren. Die Räder sind aufbereitet, geprüft und haben eine Garantie – zu einem sehr guten Preis.

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Wer schon immer ein Scott E-Bike wollte, hat jetzt eine gute Gelegenheit. Man kann einfach auf der Angebotsseite nach Größe, Fahrradtyp oder Preis filtern und sein Wunschrad finden.

Dieser Text wurde mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und von der Redaktion (Torsten Felix) bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.