Twitter Fans in Aufregung Hat Disney in Rapunzel Corona vorausgesagt?

Auf Twitter machte eine kuriose Theorie über den Disney Kinderfilm „Rapunzel“ die Runde. Das im Jahr 2010 neu verfilmte Märchen der Gebrüder Grimm soll die aktuelle Corona Epidemie vorausgesagt haben. Was ist dran an dieser eher komisch anmutenden Theorie?

„Rapunzel - Neu verföhnt“ ist die moderne Version von Rapunzel

Fangen wir vorne an – der Film „Rapunzel - Neu verföhnt“ ist ein Animationsfilm von Disney, der im Jahr 2010 bei uns in den Kinos lief. Er basiert auf der klassischen Märchengeschichte „Rapunzel“ der Gebrüder Grimm. In der Geschichte geht es um die junge Prinzessin Rapunzel, die von einer Frau namens Gothel, die behauptet, ihre Mutter zu sein, in einen Turm gesperrt wird. Dabei behauptet Gothel, dass sie Rapunzel zu ihrer eigenen Sicherheit in den Turm sperrt.

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zu „Rapunzel - Neu verföhnt“ bei Youtube:

Was hat Disneys Rapunzel mit Corona zu tun?

Nun fragen Sie sich womöglich zurecht, was dies mit der aktuellen COVID-19-Pandemie zu tun hat. Rapunzel ist in ihrem Turm von der Außenwelt abgeschottet, ganz ähnlich wie in einer Quarantäne. Nun kommt aber der Clou: Der Name des Königreichs, in dem Rapunzel lebt, lautet Corona.

Einige Filmliebhaber sind auf diesen Umstand aufmerksam geworden und berichteten von ihrer kuriosen Erkenntnis auf Twitter. So schrieb eine Nutzerin frei übersetzt: „Ich schaue gerade Rapunzel und kann nicht glauben, dass Rapunzel in einem Turm soziale Distanzierung vom Dorf Corona praktiziert.“

Ein anderer Nutzer schrieb nur: „Im Film geht es um Rapunzel, die zu Hause unter Quarantäne gesetzt wird...im fiktionalen Königreich Corona...“

Streamingdienst Disney+ hat auch „Rapunzel - Neu verföhnt" im Programm

