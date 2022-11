Köln – Der Platzsturm der Fans beim 1. FC Köln hat höchstwahrscheinlich Konsequenzen. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach den Vorfällen vom Samstag in der 1. sowie auch in der 2. Bundesliga beim FC Schalke 04 die Ermittlungen aufgenommen, wie ein DFB-Sprecher am Montag bestätigte. Die Vereine wurden zu Stellungnahmen aufgefordert.

In Köln rannten zahlreiche Zuschauer nach dem Abpfiff auf den Rasen, um ihre Mannschaft zu feiern. Einige sicherten sich in erster Euphorie Stücke des Rasens, sogar die Tore wurden für Erinnerungsstücke abgebaut.

Empörung im Netz nach Kölner Platzsturm

Szenen, die bei einigen Fans auch Empörung auslösten: „Sorry, aber unnötig und teuer“ schrieb etwa ein User unter einen Instagram-Post des 1. FC Köln und erhielt dafür einigen Zuspruch. „Trotz Bitten, es nicht zu tun, derart den Platz zu stürmen, ist einfach nur ignorant“, oder „selbstverliebt“ schrieben andere. Während die meisten Kommentare unter diversen Platzsturm-Posts einfach nur ihren Jubel und ihre Freude zum Ausdruck brachten, verteidigten aber auch einige den Ansturm der Fans. „Der Verein ist halt nichts ohne seine Fans“, hieß es etwa. Die Fans hätten sich diesen Platzsturm verdient.

Der FC selbst hatte zahlreiche Bilder und Videos des Platzsturms via Twitter und Instagram geteilt. Überwiegend zur Freude der Fans. Doch auch dazu kamen kritische Kommentare.

Letztlich ist aus Sicht des Vereins der Platzsturm noch glimpflich ausgegangen. Unmittelbar nach der Partie hatten Mitarbeiter der Kölner Sportstätten GmbH bereits mit der Restaurierung des Rasens begonnen. Nach einer ersten Einschätzung müssen wohl nur die fehlenden Stellen ersetzt werden, ein kompletter Austausch scheint nicht nötig.

Abgesehen vom Rasen fehlten nach dem Spiel aber auch die Tore und Eckfahnen, die Kölner Sportstätten haben derlei Gegenstände aber vorrätig. Wichtig für den FC ist vor allem: Weder seitens der Ordnungskräfte noch der Fans kam es zu ernsteren Verletzungen.



Schalker Aufstieg: Mehrere Verletzte bei Platzsturm

Anders dagegen auf Schalke: Wie die Gelsenkirchener Polizei am Sonntag mitteilte, seien beim Platzsturm von etwa 2000 Fans nach dem 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli „mehrere Personen“ gestürzt und verletzt worden. Sie seien „von Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht“ worden. Bei einer Rangelei mit einem Schalke-Fan wurde zudem ein Polizist verletzt. (oke)