1. FC Köln DFB verlegt Gerichtstermin wegen Platzsturm im Mai

Frankfurt am Main – Nach dem Platzsturm beim letzten Heimspiel in der Vorsaison werden sich die Verantwortlichen des 1. FC Köln am 20. Oktober vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) äußern. Ursprünglich war die Verhandlung für Dienstagnachmittag angesetzt, nach einem Antrag des FC wurde der Termin verschoben, teilte der DFB mit.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach Platzsturm Anzeige Geldstrafe, aber drei Punkte für die U21 des 1. FC Köln

Am 33. Spieltag der Saison 2021/22 hatten Kölner Fans Pyros gezündet und den Platz gestürmt. Dafür war Köln vom DFB-Sportgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 36.000 Euro verurteilt worden, der Klub legte Berufung ein.



„Wir verhandeln diesen Fall bewusst mündlich, weil hier das Thema Platzsturm im Fokus steht und das Urteil zum Teil auch grundsätzliche Bedeutung für andere Vereine haben könnte“, sagte Achim Späth, der Vorsitzende des DFB-Bundesgerichts.