1. FC Köln Gisdol sucht die Derbyelf

Köln – Markus Gisdol befindet sich nach drei Pflichtspielen mit seiner neuen Mannschaft noch immer in der Findungsphase. Daher nutzte der neue Trainer am Mittwoch die Gelegenheit, seinen erweiterten Kader unter Wettkampfbedingungen zu erleben. Im Franz-Kremer-Stadion absolvierten die FC-Profis gleich zwei Tests gegen die eigene U21-Mannschaft, derzeit Fünfter der Regionalliga.

In der ersten von zwei Partien, die jeweils zweimal rund 25 Minuten dauerten, kamen Benno Schmitz, Jorge Meré, Niklas Hauptmann, Marco Höger, Vincent Koziello, Louis Schaub, Birger Verstraete, Kingsley Schindler und Anthony Modeste zum Einsatz, dazu das 18-jährige Abwehrtalent Sava Cestic. Die Partie endete 1:1, nur Louis Schaub traf für die Profis.

Thielmann spielt



Ins zweite Spiel schickte Gisdol am Nachmittag eine Mannschaft, die der Formation für das Derby gegen Leverkusen etwas ähnlicher sein könnte. Timo Horn hütete das Tor, im Feld spielten Sebastiaan Bornauw, Rafael Czichos, Noah Katterbach, Kingsley Ehizibue, Ellyes Skhiri, Dominick Drexler, Marcel Risse, Simon Terodde, Jhon Córdoba sowie Jan Thielmann (17) aus der A-Jugend. Dem Offensivspieler hat der Verein unlängst signalisiert, dass man ihm bereits die Bundesliga zutraut. Am Mittwoch im internen Test blieb der Mittelstürmer allerdings noch ohne Treffer. Das Tor zum 1:0-Endstand erzielte Dominick Drexler. „Ich mache diese Kräftemessen gern. So konnte ich alle mal spielen sehen. Auch für die U21 ist es gut, weil die Spieler dann sehen können, wie weit die Abstände nach oben sind“, sagte Gisdol hinterher. (ksta)