Köln – Marcel Risse und Lasse Sobiech stehen beim 1. FC Köln wohl vor dem Absprung. Sportchef Horst Heldt bestätigte am Rande des ersten Mannschaftstrainings am Samstag, dass entsprechende Gespräche geführt werden. Beide nahmen bereits am Samstag nicht an der Einheit teil. Risse hatte zuletzt sportlich keine Rolle mehr unter Trainer Markus Gisdol gespielt, steht aber noch bis 2022 beim FC unter Vertrag und soll verliehen werden.

Sobiech, der in der vergangenen Saison an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron ausgeliehen war, hat auch nach seiner Rückkehr keine Aussicht auf Spielzeit in Köln. Zuletzt hatte es Spekulationen um eine mögliche Rückkehr zum Zweitligisten FC St. Pauli gegeben.

Auch Louis Schaub und Vincent Koziello sind weiterhin vom Training freigestellt. „Wir sind bei Vincent noch nicht ganz durch. Auch bei Louis ist es so, dass wir uns mit dem Verein und Berater einig sind, dass alle den Wechsel machen wollen. Aber der Klub muss noch seine Hausaufgaben machen. In den nächsten zehn Tagen sollten wir durch sein“, sagte Heldt. (red)