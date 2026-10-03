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Demonstrationen in Köln: Immer mehr Menschen strömen in die Südstadt – AfD-Marsch stockt

1. FC KölnViktoria-Doppelschlag schockt den FC, zweite Halbzeit läuft

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Sebastian Sebulonsen vom 1. FC Köln beim Testspiel gegen Viktoria Köln.

Sebastian Sebulonsen vom 1. FC Köln beim Testspiel gegen Viktoria Köln.

Copyright: IMAGO/Beautiful Sports International

Testspiel in der Länderspielpause: Der 1. FC Köln ist am Samstag bei Viktoria Köln zu Gast. Die Partie gibt es hier im Liveticker.

Der 1. FC Köln bestreitet in der langen Länderspielpause ein Testspiel gegen Viktoria Köln. Anpfiff gegen den Stadtrivalen aus der 3. Liga ist am Samstag (3. Oktober) um 14 Uhr.

In der Generalprobe für das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (11. Oktober, 15.30 Uhr) muss René Wagner aber auf neun Nationalspieler verzichten. Die Partie gibt es hier im Liveticker: