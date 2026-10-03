Testspiel in der Länderspielpause: Der 1. FC Köln ist am Samstag bei Viktoria Köln zu Gast. Die Partie gibt es hier im Liveticker.
1. FC KölnViktoria-Doppelschlag schockt den FC, zweite Halbzeit läuft
Von Tobias Schrader
1 min
Der 1. FC Köln bestreitet in der langen Länderspielpause ein Testspiel gegen Viktoria Köln. Anpfiff gegen den Stadtrivalen aus der 3. Liga ist am Samstag (3. Oktober) um 14 Uhr.
In der Generalprobe für das Derby gegen Borussia Mönchengladbach (11. Oktober, 15.30 Uhr) muss René Wagner aber auf neun Nationalspieler verzichten. Die Partie gibt es hier im Liveticker: