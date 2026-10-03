Demonstrationen in Köln: Proteste in der Kölner Südstadt gestartet – Auftritt von Querbeat

Für den Tag der Deutschen Einheit sind in der Kölner Südstadt mehrere Demonstrationen angekündigt. So will unter anderem das Bündnis „Köln steht auf“ mit einem Gedenkzug vom Chlodwigplatz über die Severinstraße und die Hohe Pforte zum Roncalliplatz ziehen. Dort ist für den Nachmittag eine Kundgebung geplant.

Aufgerufen zu der Veranstaltung hat in den sozialen Netzwerken unter anderem eine Politikerin der Kölner AfD. Verschiedene Bündnisse haben Gegenproteste angekündigt. Wir berichten live aus der Innenstadt.

13.15 Uhr: Am Kölner Chlodwigplatz ist die Lage derzeit noch ruhig, aber immer mehr Menschen strömen Richtung Severinstorburg. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat einige Absperrungen errichtet. Trotzdem haben Gruppierungen der Antifa versucht, auf den Chlodwigplatz durchzudringen.

Die Band Queerbeat bei ihrem Auftritt neben der Severinstorburg. Copyright: Anne W.

Dem Aufruf des „Spontanen Südstadt-Bündnisses gegen Rechts“ unter dem Motto „Köln(er Südstadt) bleibt stabil“ sind viele Kölnerinnen und Kölner gefolgt. Auf der Ladefläche eines Lkws tritt die Kölner Band Querbeat auf. Statt „Guten Morgen Barbarossaplatz“ hieß es dieses Mal „Guten Morgen Chlodwigplatz“.

13 Uhr: Für den heutigen Samstag sind in der Kölner Südstadt mehrere Versammlungen angekündigt. Das Bündnis „Köln steht auf“ will ab 14 Uhr mit rund 200 angemeldeten Personen am Chlodwigplatz starten.

Geplant ist ein Aufzug über die Severinstraße und die Hohe Pforte zum Roncalliplatz; dort soll um 17 Uhr eine Kundgebung beginnen.

Gegenprotest ist unter anderem nahe dem Kartäuserwall und entlang der Strecke angekündigt. Die tatsächliche Teilnehmerzahl und der Verlauf sind noch offen. (red)