Das 0:1 des 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt wurde nach dem Spiel noch aufgearbeitet. In der Pressekonferenz saß zunächst Kölns Trainer René Wagner und sprach über die Partie.

Als er fertig war und alle Fragen der Journalisten beantwortet hatte, kam Frankfurt-Coach Adi Hütter von den TV-Interviews in den Pressekonferenzraum, um sich mit den Medienvertretern auszutauschen.

Technische Probleme im Frankfurter Stadion: Feuerwehr musste anrücken

Als Hütter nach vier Minuten über einen angeschlagenen Spieler sprach, ertönte plötzlich ein Alarm. Dazu gab es eine Durchsage: „Wegen einer technischen Störung in unserem Hause bitten wir Sie, das Gebäude zu Ihrer eigenen Sicherheit zügig zu verlassen.“ Danach ertönte wieder ein lautes Alarmsignal.

In den Katakomben herrschte kurzes Chaos. Einige fragten: „Gilt das auch für uns?“ Keiner wusste so recht, was los war. Trat irgendwo Gas aus? Oder war es doch ein Feueralarm? Die Pressekonferenz musste jedenfalls abgebrochen und beendet werden. Die Durchsage wurde nochmals auf Englisch wiederholt. Danach mussten alle das Stadion auf dem schnellsten Weg verlassen.

Auch die VIP-Logen, wo einige heimische Fans den ersten Heimsieg der Eintracht seit März 2026 feiern wollten, mussten geräumt werden. Wenig später fuhr die Feuerwehr mit Blaulicht vor. Nach einer kurzen Kontrolle gab es gegen 23.40 Uhr Entwarnung. Die Frankfurt-Party war da allerdings schon beendet.

Ein aufregendes Ende für alle Beteiligten nach einem aufregenden Spiel. Die Frankfurter waren am Ende glückliche Gewinner, denn Köln ließ in der ersten Halbzeit einige vielversprechende Chancen liegen. Marius Bülter scheiterte zweimal an Eintracht-Torwart Atubolo. Said El Mala verzog nach einem langen Sololauf nur knapp.

In der zweiten Hälfte ließ Köln nach und die Frankfurter übernahmen das Kommando. Nach einer guten Kombination von Aseko und Ebnoutalib erzielte letzterer das Tor des Tages zum 1:0-Sieg.

Kölns El Mala war danach traurig: „Nach einer starken ersten Halbzeit war Frankfurt in der zweiten Hälfte ein Stück griffiger als wir. Warum weiß ich nicht. So ist der Fußball. Eine unglückliche Aktion durch die Beine und dann stehen wir mit 0:1 da.“