Mikey Moore steht vor entscheidenden Wochen. Der junge Engländer, der im Spätsommer zum FC stieß, deutete seine enorme individuelle Qualität in den vergangenen Pflichtspielen bereits mehrfach an. Trainer René Wagner sieht den Angreifer auf einem hervorragenden Weg, fordert für den finalen Durchbruch jedoch eine spürbare Weiterentwicklung im Spiel des Teenagers.

Beim 1:1 an der Alten Försterei offenbarte der Offensivmann noch Anpassungsschwierigkeiten. Gegen die tief gestaffelte Berliner Defensive rieb er sich nach seiner Einwechslung in Zweikämpfen auf und suchte den Weg nach außen, um überhaupt an den Ball zu kommen. Dieses Ausweichen auf die Flügel raubte dem Kölner Angriffsspiel im Zentrum jedoch die nötige Präsenz und Torgefahr – ein Umstand, den das Trainerteam in der anschließenden Analyse detailliert ansprach. Wagner erklärte dazu: „Wir haben darüber gesprochen, dass er in solchen Momenten vielleicht etwas ruhiger bleiben muss, in den Positionen bleiben muss, wo er gefährlich werden kann – sich Positionen näher zur Box, in der Box, am Strafraum sucht, statt immer auszuweichen.“

Der Trainer fordert künftig mehr Disziplin und Geduld auf dem Rasen. Der Drang, den Ball unbedingt am Fuß haben zu wollen, sei in diesem Alter zwar verständlich, im Kölner System jedoch auf der zentralen Position oft kontraproduktiv. Dennoch bricht Wagner eine Lanze für den Trickser: „Der Junge ist jung, ich glaube, er braucht auch diesen einen Moment. Wir glauben daran, dass er kommt, aber er glaubt auch selbst daran, die Mannschaft glaubt daran.“

Die Chance, dass er startet, ist auf jeden Fall nicht gering. Ab morgen gehe ich selbst in den Think Tank FC-Trainer René Wagner

Trotz der Kritik im Detail ist das Vertrauen in die Fähigkeiten des Offensivspielers innerhalb der Mannschaft unerschüttert. Für das anstehende Duell mit Bayer 04 Leverkusen deutet vieles auf eine Beförderung des Youngsters hin. Der Coach bestätigte: „Die Chance, dass er startet, ist auf jeden Fall nicht gering. Ab morgen gehe ich selbst in den Think Tank.“ Der Stürmer habe die Dynamik, um den Unterschied auszumachen – er müsse nur den einen Moment erzwingen, in dem der Knoten endgültig platzt. (red)