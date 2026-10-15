Die Stimmung beim 1. FC Köln ist nach dem Derbysieg gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) prächtig. Nach einer kurzen Woche will man den Schwung mitnehmen und bei Eintracht Frankfurt (Freitag, 16. Oktober 2026, 20.30 Uhr/Liveticker auf KStA.de) nachlegen.

Mit Mut und Selbstvertrauen soll der erste Auswärtssieg seit einem Jahr (!) eingefahren werden. Anfang Oktober 2025 gewann der FC zuletzt auswärts. Seit 15 Spielen wartet man in der Fremde auf den nächsten Dreier.

1. FC Köln: Jetzt auch Imad Rondic verletzt

Am Donnerstagmittag (14 Uhr) waren zahlreiche Fans am Geißbockheim, um ihre Derbyhelden anzufeuern. Das Training fand allerdings im Franz-Kremer-Stadion hinter verschlossenem Vorhang statt. Kultfan Ali Baba klatschte jeden auf dem Weg ins kleine Stadion ab.

Doch es gibt Verletzungssorgen! Mit Ellyes Skhiri (Knöchelverletzung), Thijs Dallinga (Kreuzband), Ragnar Ache und Rav van den Berg (beide Muskelverletzung) fallen einige Profis aus.

Am Donnerstag fehlte mit Stürmer Imad Rondic der nächste Stürmer beim Abschlusstraining, er hatte sich in der Einheit am Mittwoch eine Oberschenkel-Verletzung zugezogen. Ache, Dallinga und Rondic – dem FC gehen die Mittelstürmer aus! Rondic hatte zuletzt in der Schlussphase mitgeholfen, den Sieg gegen Gladbach einzutüten. Jetzt muss er passen.

Trainer René Wagner (38) zog in der letzten Einheit die Talente Luis Stapelmann, Assad Kotya-Fofana (beide Verteidiger) sowie Gil Neves (Mittelfeld) hoch.

Ob einer von ihnen mit nach Frankfurt fährt,wird sich um 16.30 Uhr bei der Abfahrt zeigen. Wagner ließ schon durchblicken, dass er im Angriff auf eine Art Doppelspitze mit Marius Bülter und Said El Mala setzen wird.

So könnte der FC in Frankfurt starten: Schwäbe – Sebulonsen, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Sosa – Krauß, Johannesson – Maina, Moore, Maina – Bülter, S. El Mala