„Auch wenn ich erst eine kurze Zeit im Klub bin, fühlt es sich schon wie zu Hause an“, sagt Thijs Dallinga. Für den niederländischen Stürmer des 1. FC Köln bleibt nur die Rolle des Zuschauers: Nach einem im Testspiel gegen Viktoria Köln erlittenen Kreuzbandriss fällt der 26-Jährige monatelang aus. Während sich Dallinga zu seinem neuen Umfeld bekennt, sprechen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegen eine gemeinsame Zukunft über das Saisonende hinaus.

Ginge es allein nach seinem Wohlbefinden, könnte der Neuzugang länger am Geißbockheim bleiben. „Ich habe mich von Beginn an willkommen gefühlt im Klub. Deshalb habe ich mich im Sommer dafür entschieden, nach Köln zu wechseln und hier zu spielen“, sagt Dallinga gegenüber „fc.de“. Dennoch gilt eine Weiterverpflichtung im Sommer als wenig realistisch: Die Kaufoption soll elf Millionen Euro betragen. Für den FC wäre das ein finanzielles Risiko.

Dallingas Start war traumhaft: Bei seinem Bundesliga-Debüt gegen die TSG Hoffenheim (3:2) hatte der Angreifer zwei Tore erzielt und wurde zum Matchwinner. Gemeinsam mit Ragnar Ache galt er als erhoffte Antwort auf die lange Suche nach einem durchschlagskräftigen Zielstürmer. Viele Fans hofften, dass sich damit die seit dem Abschied von Anthony Modeste bestehende Lücke im Sturmzentrum schließen ließe. Anfang Oktober folgte im Testspiel bei Viktoria Köln der bittere Rückschlag. „Als es passiert ist, habe ich sofort gespürt, dass etwas falsch ist“, sagte Dallinga. Wegen früherer Probleme im anderen Knie habe er gewusst, wie sich der Schmerz anfühlen könne. „Dieses Mal habe ich sofort gefühlt, dass es deutlich schlimmer ist. Leider haben sich meine Gedanken bestätigt.“

Als der OP-Termin näher rückte und er auf Krücken gehen musste, sei Dallinga klar geworden, was in den nächsten Monaten auf ihn zukomme. „Das war ein beschissenes Gefühl, dem ich auch Raum geben musste und es dann aber akzeptieren musste“, berichtete er. Danach habe er wieder in einen Rhythmus finden müssen. Bei den mentalen Herausforderungen helfen ihm Erfahrungen aus seiner Laufbahn. „Zum Glück hatte ich in meiner Karriere auch schon viele Höhen, das kompensiert die Tiefen ein bisschen.“ Er versuche, in guten wie in schlechten Zeiten klar im Kopf zu bleiben. „Ich hoffe, dass ich das auch jetzt schaffe, auch wenn es eine sehr lange Reise sein wird.“

Manchmal bin ich auch lieber nicht im Stadion, weil es hart ist zuzuschauen, ich bin also nicht jedes Spiel dort. FC-Stürmer Thijs Dallinga

Für die Reha blieb Dallinga in Köln. Seine Familie und Freunde unterstützten ihn, sagte er; auch von Fans früherer Vereine und des FC habe er viele Nachrichten erhalten. „Wenn du in einer langen Reha bist, ist es wichtig, sich wohlzufühlen und den Support der Menschen um dich herum zu spüren. Dieses Gefühl habe ich hier.“ Die Familie habe sich in Köln eingelebt. Die Nähe zur Heimat erleichtere Besuche. „Ich möchte die Reha hier machen, im Team involviert bleiben und die Jungs während der Saison unterstützen.“ Sein Alltag bestehe vor allem aus Training im Kraftraum.

Dallinga besucht nicht jedes Heimspiel: „Manchmal bin ich auch lieber nicht im Stadion, weil es hart ist zuzuschauen, ich bin also nicht jedes Spiel dort.“ Ob Dallinga nach seiner Rückkehr noch einmal für den FC aufläuft – und ob eine gemeinsame Zukunft denkbar ist –, das bleibt offen. (lw)