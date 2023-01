Köln – Die U19 des 1. FC Köln hat in der UEFA Youth League einen Fehlstart hingelegt. Bei ihrer Premiere in diesem bedeutendsten europäischen Nachwuchswettbewerb unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck dem KRC Genk aus Belgien mit 2:4 (1:3). Das Rückspiel findet am 19. Oktober in Genk statt.

Die Kölner gingen das Duell im Franz-Kremer-Stadion als Debütant forsch an und früh in Führung. Einen geblockten Schluss von Marvin Obuz nutzte Maximilian Schmid (5.) im Nachsetzen ebenso artistisch wie gedankenschnell. Der FC blieb zunächst das aktivere Team, verlor jedoch in der Folge vermehrt Zweikämpfe, seine Linie und gegen ein cool auftretendes Genk auch die Kontrolle.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gegen Fürth Anzeige Baumgart setzt auf Meré und ein Offensiv-Trio von Lars Werner

Sturmpartner für Modeste Anzeige Warum Andersson bei Baumgart die Nase vor Uth hat von Christian Löer

Müngersdorf Anzeige 1. FC Köln darf auf 46.100 Fans gegen Bayer 04 Leverkusen hoffen von Christian Löer , Lars Werner

Die Belgier agierten zunehmend selbstbewusst und hatten in ihren Offensivkräften um Spielmacher András Nemeth, den wuchtigen Mittelstürmer Mamdy Diawara sowie den Flügelspielern Luca Oyen und Kelvin John eine explosive Mischung aufgeboten, die – auch dank teils haarsträubender Kölner Stellungsfehler – binnen zehn Minuten drei Treffer zum 3:1-Pausenstand erzielten. Torhüter Jonas Urbig sah bei zwei Gegentoren nicht gut aus.

Joshua Schwirte verkürzt

Nicht ganz zwei Minuten nach Wiederbeginn verkürzte FC-Kapitän Joshua Schwirten (47.) sehenswert. Der FC schien wieder im Spiel. Der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten, als Németh (58.) einen von Jay-Dee Geusens getretenen Eckstoß mit Präzision in den Winkel setzte. Köln blieb bemüht, aber wenig zielgerichtet, und immer wieder anfällig für die mit Finesse vorgetragenen Offensivaktionen des KRC Genk.

1. FC Köln U19: Urbig, Nadjombe (78. Urso), Suchanek, Örnek, Smajic, Castrop, Wydra (60. Diehl), Breuer, Schmid (72. Wäschenbach), Schwirten (78. Fadeev), Obuz. KRC Genk: Chambaere, Beerten, A. Et-Taibi, Nsosemo, Rommens, Swerts, John (90. van de Perre), Geusens, Diawara (77. El Khannous), Németh, Oyen.

Zuschauer: 3.200. – Tore: 1:0 Schmid (5.), 1:1 Diawara (36.), 1:2 John (44.), 1:3 John (45+2.), 2:3 Schwirten (47.), 2:4 Németh (58.).