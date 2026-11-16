Ein Olympiasieger auf der anderen Tischseite, im Rücken ein paar Fans aus der alten Heimat: Für Adrian Gossow war der Sonntagmittag in Düsseldorf eine Premiere, wie sie sich kaum einer ausdenken kann. Der 18-Jährige vom ASC Grünwettersbach bestritt sein allererstes Bundesligaspiel – und das ausgerechnet gegen Olympiasieger Fan Zhendong, einen der Größten seines Sports, der für Borussia Düsseldorf aufschlug.

Für die TTG Vogelsang aus Köln hatte die Ansetzung etwas Unwirkliches. Dort, im Verein, hat Gossow das Tischtennisspielen gelernt. Von 2016 bis 2020 spielte er für die TTG, noch heute schaut er immer mal wieder vorbei und trainiert mit Freunden in der Halle. Einige dieser „Edelfans“ aus Vogelsang feuerten ihn nun an, in einer Halle, die ansonsten fest in der Hand chinesischer Anhänger war.

Kurzfristig aufgerückt

Eigentlich spielt Gossow in der zweiten Mannschaft von Grünwettersbach in der Dritten Liga. Doch etliche Spitzenspieler des Bundesligateams waren verhindert, und der Linkshänder kam zum Zug.

Der Start war so, wie man ihn gegen einen Weltklassespieler erwarten durfte. Fan zeigte sich in absolut sicherer Form. Nur ein schneller Seitschnittaufschlag in die tiefe Rückhand bereitete dem 29-Jährigen kurz ein wenig Probleme, doch das blieb eine Randnotiz. Der Chinese ging schnell in Führung und holte sich den ersten Satz mit 11:2.

Feierte ein bemerkenswertes Bundesliga-Debüt: Adrian Gossow aus Köln Copyright: IMAGO/Revierfoto

Auch nach dem Seitenwechsel bestach Fan mit fantastisch platzierten Schlägen. Immer wenn Gossow die Vorhandseite öffnete, um einen seiner harten Topspins vorzubereiten, erspähte der Goldmedaillengewinner von Paris die Umpositionierung und setzte den Ball unerreichbar die Linie entlang. Der zweite Satz ging mit 11:3 an Fan.

Im dritten Durchgang setzte Gossow vor allem auf Rückhandaufschläge. Doch selbst eine schnell mit Topspin gezogene Variante erkannte sein Gegner sofort und feuerte sie knapp über die Netzkante zurück. Sogar einen Handswitch probierte der Youngster – vergebens, auch dieser Satz ging mit 11:3 an Fan.

Ein Olympiasieger ohne Schwächen

Hinterher erzählte Gossow, dass er schon beim Einspielen extrem nervös gewesen sei – von außen sei das aber nicht zu bemerken gewesen. Im Spiel seien Fans Bälle fast immer so knapp übers Netz gekommen, dass sie schneller bei ihm waren als erwartet. Das Gegenziehen sei dadurch extrem schwer gewesen. Doch hätte er stattdessen geblockt, wäre mit dem nächsten Schlag der Punkt weg gewesen.

Am Ende steht eine glatte 0:3-Niederlage in Sätzen, die keine Schande ist: Gegen den amtierenden Olympiasieger, der kaum Schwächen offenbarte, bleibt selbst Spitzenspielern oft nur, dem Tempo hinterherzulaufen. Gossow nahm dennoch die Erfahrung mit, ein Bundesligadebüt gegen einen der besten Spieler der Welt bestritten zu haben – und das, obwohl er den Platz an der Platte erst durch Absagen im Team bekam. Für Gossow geht es nun zurück in den Alltag: Der Tischtennissport bestimmt sein Leben, meist in Grünwettersbach. Und vielleicht ist es ja nicht das letzte Mal, dass er in der Bundesliga am Tisch steht.