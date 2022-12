Basketball Zweite Verkaufsphase für EM-Tickets in Köln gestartet

Köln – Ein Jahr vor Beginn der Basketball-EM 2022 mit einer Vorrunde in Köln sowie der Finalrunde in Berlin (1. – 18. September 2022) sind seit Mittwoch, 1. September, die Tageskarten im Verkauf und erweitern das bisherige Ticketangebot für das Basketball-Highlight des kommenden Jahres. Die Day Tickets berechtigen zum Besuch aller Spiele an einem Spieltag und sind nun sowohl für Köln (fünf Spieltage – alle mit deutscher Beteiligung – je drei Spiele insgesamt) als auch Berlin (je vier Spiele im Achtelfinale, je zwei Spiele im Viertelfinale sowie je zwei Spiele an Halbfinal- und Finaltag) erhältlich. „Wir freuen uns über die große Nachfrage der bisher erhältlichen Ticketpakete. Rund 25.000 Eintrittskarten haben sich die Basketballfans seit Verkaufsstart im April für die 31 Spiele in Deutschland bereits gesichert. Mit den Day Tickets, die zuletzt immer wieder angefragt wurden, kommen nun weitere sehr attraktive Tickets in den Verkauf. Die Fans dürfen sich auf Weltklasse-Basketball mit zahlreichen NBA-Stars wie Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic oder Dennis Schröder freuen“, sagt Wolfgang Brenscheidt, Event Director der EuroBasket 2022.

Chance auf Finaltickets

Die Day Tickets stellen das günstigste Ticketangebot für das Finale in Berlin dar, da es für das Finalspiel keine Session Tickets geben wird, die erst im Frühjahr 2022 und nur bei ausreichender Verfügbarkeit freigeschaltet werden. Man kann also nur Tickets für das Finale und für das Spiel um Platz drei zusammen kaufen, keines der Spiele einzeln. Die Day Tickets, sowohl für Köln als auch Berlin zum Preis ab 49 Euro erhältlich, bieten gegenüber Session Tickets zudem einen Preisvorteil von zehn Prozent. Erhältlich sind sie im Ticket-Shop unter eurobasket.basketball.

Die 41. Ausgabe der EuroBasket findet vom 1. Bis 18. September 2022 mit 24 Teams in Deutschland, Italien, Georgien und der Tschechischen Republik statt. Eine Gruppenphase mit 15 Spielen wird in der Kölner Lanxess-Arena (1. bis 7. September 2022) und die Finalrunde mit 16 Spielen in Berlin (9. - 18. September 2022) ausgetragen. Dort wird am 18. September 2022 der Europameister gekrönt. (red)