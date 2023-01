Bayer 04 in der Einzelkritik Torhüter und Kapitän Lukas Hradecky war eine glatte 6

München – Die Leverkusener sind am Freitagabend beim FC Bayern München 0:4 untergegangen. Dabei war sie als Kollektiv wie auch individuell krass unterlegen. Die Mannschaft in der Einzelkritik:

Lukas Hradecky 6

Der Kapitän setzte in München seine Serie schlimmer Fehler fort. Das 2:0 durch Musiala wäre nicht gefallen, wenn er das kleine Einmaleins des Torwartspiels befolgt hätte: Kurze Ecke abdecken. Kassierte noch ein katastrophales 0:4, als er wegrutschte.

Odilon Kossounou 4,5



Stand wie alle Innenverteidiger immer mit dem Rücken zur Wand, kam aber kaum in die Zweikämpfe.

Jonathan Tah 4,5



Sah beim 0:2 von Musiala nicht ganz so schuldig aus wie Hradecky, hätte aber doch mehr beitragen können als nur Nebenherlaufen und ins Leere grätschen.

Edmond Tapsoba 4,5



Kaum zu glauben, dass er vor zwei Jahren der überragende Abwehrspieler der Liga war. Übriggeblieben ist nur ein mit den Kollegen untergehender Abwehrspieler.



Mitchel Bakker (bis 45.) 5,5



Nach drei Minuten wurden die Zweifel an seiner Aufstellung bestätigt. Ließ sich von Musiala narren, verschuldete so das 0:1 mit. Wer ihn aufstellt, muss wissen, was er tut.



Piero Hincapie (ab 46.) 4



Befriedete die linke Abwehrseite nach seiner Einwechslung wenigstens defensiv.



Robert Andrich 4



Versuchte wenigstens, in Ansätzen die Rolle des kämpfenden Anführers im Mittelfeld auszufüllen. Gewann einige Zweikämpfe und kam sogar zu einem gefährlichen Abschluss (38.)

Kerem Demirbay 4



Der Torschütze der letzten Spiele fand in der ersten Halbzeit einige Male mit Pässen den Raum hinter der letzten Münchener Linie. Die Kollegen konnten ihn nicht nutzen.



Jeremie Frimpong (bis 45.) 4,5



Der schnellste Leverkusener hatte den schnellsten Münchner gegen sich. Es kam aber nur selten zu packenden Duellen mit Davies.



Charles Aranguiz (ab 46.) 4



Der Chilene brachte wenigstens hin und wieder ein wenig Struktur in die Mittelfeldaktionen.



Callum Hudson-Odoi 5



Die Chelsea-Leihgabe hatte keine auffälligen Szenen. Oder anders: war unsichtbar.



Moussa Diaby 4



Der Franzose hatte Ansätze von Chancen, hätte nach gut einer Stunde fast das 1:3 eingeleitet, wenn Adli nicht gescheitert wäre.



Patrick Schick (bis 61.) 5



Der Tscheche verlor alle Zweikämpfe gegen Upamecano. Nach gut einer Stunde durch Auswechslung erlöst.