Der Wechsel von Kerim Alajbegovic zu Juventus Turin ist nach Informationen dieser Zeitung fast perfekt. Bayer 04 Leverkusen und der italienische Spitzenklub haben sich über die Transfermodalitäten für den 18 Jahre alten WM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowinas geeinigt. Jetzt fehlt nur noch die Unterschrift des Offensivspielers – die Finalisierung soll in Kürze erfolgen.

Am Freitag oder Samstag steht der Flug nach Turin an, um den Medizincheck zu absolvieren und danach einen Fünf-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Der Werksklub soll dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro Ablöse zuzüglich Bonuszahlungen erhalten.

Bayer 04 hatte den gebürtigen Kölner und früheren FC-Jugendspieler Alajbegovic im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro an RB Salzburg verkauft. In Österreich war ihm ein Leistungssprung gelungen, so dass Leverkusen von seiner Acht-Millionen-Euro-Rückkaufklausel Gebrauch machte – um ihn nun gewinnbringend an Juventus abzugeben. Alajbegovic wird Bayer 04 viel Geld einbringen, ohne auch nur eine Pflichtspielminute für die Profi-Mannschaft absolviert zu haben.

Alajbegovic sagte vor seiner Zusage bei Juventus den anderen Interessenten ab - unter anderem dem FC Chelsea, der den Deal mit Juve noch verhindern wollte. Am Donnerstagvormittag hatte sich Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes mit den Verantwortlichen der "Alten Dame" auf die Ablösemodalitäten geeinigt.

Die Spielerseite war zunächst skeptisch, da die Turiner in Türkei-Star Kenan Yildiz (ehemals FC Bayern) bereits einen Stammspieler auf der linken Außenbahn haben. Juventus punktete bei Alajbegovic und dessen Vater und Berater Semin aber mit der Aussicht auf Startelfeinsätze in der offensiven Zentrale. Alajbegovic wird zum teuersten Transfer der Bundesliga-Geschichte, der nie in der Bundesliga gespielt hat.