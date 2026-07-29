Zugang in dieser Woche?Bayer 04 brilliert gegen Genk und sucht Verstärkungen

Simon Rolfes war am Mittwochnachmittag nicht im Ulrich-Haberland-Stadion. Der Sportgeschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen ist unterwegs, um Spielertransfers vorzubereiten und abzuschließen. Rolfes verpasste so das bislang beste Testspiel der Werkself in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison.

Gegen den KRC Genk, den Tabellenvierten der vergangenen Saison in der Ersten belgischen Liga, zeigte Leverkusen phasenweise ansehnlichen Offensivfußball und gewann verdient mit 4:0 (2:0).

„Das war ein sehr guter Tag für unser Team. Es ist immer gut, sich gegen so einen Top-Gegner vorzubereiten. Wir haben einen Super-Job gemacht und arbeiten weiter, um zum Saisonstart voll da zu sein“, sagte Afonso Moreira. Der 30-Millionen-Euro-Zugang traf bislang in jedem Testspiel, so auch gegen Genk. Genk darf im Gegensatz zu Bayer 04 noch auf die Champions League in der kommenden Saison hoffen. Das belgische Topteam kämpft im August in den Play-offs um den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse.

Vier Großchancen, dann trifft Belocian

Leverkusen muss sich hingegen mit der Europa League begnügen, zeigte im direkten Duell aber, dass die Ansprüche höher bleiben. In den ersten zehn Minuten spielte sich Bayer bereits vier Großchancen heraus, ehe Jeanuel Belocian zum 1:0 traf. Danach dominierte die Elf von Trainer Carles Martínez die Partie und kam vor der Pause durch Nathan Tella zum 2:0. Dem Team aus Genk merkte man den Trainerwechsel vor rund zwei Wochen an. Der Ex-Augsburger Jess Thorup hat noch viel Arbeit vor sich und ließ mehrere Spieler aus der U19 ran. Moreira und Christian Kofane erhöhten nach der Pause. Janis Blaswich im Leverkusener Tor wurde nicht gefordert.

„Wir hatten gute erste zweieinhalb Wochen“, sagte Tella. „Es gab auch Momente, die gezeigt haben, woran wir noch arbeiten müssen, aber dafür ist die Vorbereitung da. Wir haben heute gut gespielt, besonders in der ersten Halbzeit.“ Nicht dabei war Kerim Alajbegovic. Der Bosnier war als WM-Fahrer – wie Mark Flekken, Ibrahim Maza und Montrell Culbreath nach der U19-EM – erst am Montag ins Training von Bayer 04 eingestiegen. Während die zweite Hälfte lief, machte Alajbegovic mit einigen Fans Fotos. Für die Leverkusener Anhänger dürfte es die letzte Chance gewesen sein.

Zwar ist noch keine Entscheidung gefallen, doch Alajbegovic will wechseln. Bis Mittwochabend war sich Bayer 04 nach Informationen dieser Redaktion trotz gegenteiliger Meldungen weder mit dem FC Chelsea noch mit Juventus Turin über die endgültigen Bedingungen eines Transfers einig. Erst wenn die Klubs die Ablösemodalitäten geklärt haben, will die Spielerseite in konkrete Verhandlungen mit einem oder beiden Vereinen eintreten.

Für Alajbegovic geht es weiter darum, möglichst viel Spielzeit garantiert zu bekommen. Juventus hat signalisiert, ihn neben Linksaußen Kenan Yildiz zentral in der Offensivreihe einzusetzen. Beim FC Chelsea würde es wohl auf ein Leihgeschäft mit einem ausländischen Klub hinauslaufen, der international spielt. Wunschziel von Alajbegovic ist dem Vernehmen nach weiter Atalanta Bergamo, doch die Norditaliener können die geforderte Ablösesumme wohl nicht zahlen. Bayer 04 ist bereit, den Spieler ziehen zu lassen, sobald die Bedingungen erfüllt sind – 30 Millionen Euro Sockelablöse plus Bonuszahlungen.

Für Rolfes hat aber ohnehin eine andere Personalie Priorität: Möglichst bis zum Start des Trainingslagers am Wochenende (1. bis 7. August in Blankenhain, Thüringen) soll die Lücke links in der Abwehr geschlossen werden – auch wenn Belocian gegen Genk mächtig Eigenwerbung betrieb. Eine der Optionen bleibt nach Informationen dieser Redaktion der 27 Jahre alte argentinische Nationalspieler Facundo Medina von Olympique Marseille (fünf WM-Einsätze). Wie die „Bild“ berichtet, beschäftigt sich Bayer zudem mit dem Spanier Miguel Gutiérrez vom SSC Neapel. Bevor es nach Thüringen geht, bestreitet Bayer 04 am Samstag (11 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion einen weiteren Test gegen Drittligist Rot-Weiss Essen.

Leverkusen: Blaswich - Tape, Badé, Tapsoba, Belocian – Garcia, Fernández - Tella, Hofmann, Moreira - Kofane; Leverkusen (ab 60. Minute): Blaswich - Arthur, Oermann, Faye, Hawighorst - Berghoff, Andrich - Vazquez, Boniface, Poku – Schick.