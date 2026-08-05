„Unsere absolute Wunschlösung“Grimaldo-Nachfolger hat bei Bayer unterschrieben

Bayer Leverkusen hat den spanischen Linksverteidiger Miguel Gutiérrez von der SSC Neapel verpflichtet. Der 25-Jährige unterschrieb beim Werksklub einen bis zum 30. Juni 2031 datierten Vertrag, wie der Bundesligist mitteilte.

Der Linksfuß soll die Nachfolge von Alejandro Grimaldo antreten, der in diesem Sommer zu Atlético Madrid gewechselt ist. Laut Berichten soll Bayer rund 30 Millionen Euro für Gutiérrez an die Italiener zahlen.

„Miguel ist ein super Fußballer, unsere absolute Wunschlösung auf dieser Position“, sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes. Gutiérrez kam 2025 von Girona nach Neapel und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 36 Pflichtspieleinsätze. Er war zuvor in der Jugend von Real Madrid ausgebildet worden. „Mit ihm haben wir ein neues, sehr belebendes Element für unsere Werkself implementiert“, so Rolfes.

Gutiérrez, der bei Bayer 04 die Rückennummer 3 tragen wird, freut sich auf seine Zeit in der Bundesliga: „Der Club hat mich in den vergangenen Jahren sehr beeindruckt, Bayer 04 hat einen ausgezeichneten Ruf in Italien und auch in meiner spanischen Heimat. Ich habe mir viel über die Bundesliga erzählen lassen, mir Spiele angeschaut und freue mich sehr auf die Atmosphäre in den deutschen Stadien“, sagte der Neuzugang. (dpa/red)