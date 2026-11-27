Es läuft die 58. Minute von Bayer 04 Leverkusens Europa-League-Spiel bei Dinamo Zagreb, die Werkself führt im Dauerregen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt 2:0 – ein weiterer Treffer könnte den Kroaten den vorzeitigen Knockout versetzen. Malik Tillman erkämpft sich am gegnerischen Strafraum den Ball und steckt ihn durch auf Jarell Quansah. Der Engländer, von Haus aus Innenverteidiger, hat sich in den vergangenen Monaten zum „Mister Zuverlässig“ auf der rechten Defensivseite entwickelt – und in Zagreb sucht er sein Glück in der Flucht nach vorne. Das 2:0 hatte er nach wunderbarer Hacken-Vorlage von Moussa Diaby kurz vor der Pause erzielt. Nun steht er wieder frei vor dem Dinamo-Tor. Quansah nimmt aus halbrechter Position den rechten Außenrist – und setzt den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

Robert Andrich zieht Jarell Quansah auf

Es werde sich immer mal wieder in der Mannschaft über ihn lustig gemacht, berichtet der 23-Jährige hinterher. Gemeint sind Aussagen wie die von Robert Andrich, überspitzt, aber mit viel Wahrheit im Kern. „Der Ball muss ja reingehen. Ehrlich gesagt ist er da kläglich gescheitert. Es sah zwar schön aus, aber das hätte uns sehr geholfen“, sagte der Routinier mit Blick auf Quansahs vergebene Großchance. „Ich glaube, im letzten Spiel (beim 4:0 gegen Paderborn, d. Red.) hat er es zweimal mit links versucht. Die sind beide deutlich drübergegangen.“ Grundsätzlich sei er aber glücklich, „wenn auch andere Leute Tore schießen“, so Andrich. „Das macht uns unberechenbarer.“ Weil es beim 2:0 blieb und Bayer 04 hintenraus tief in den Verwaltungsmodus abtauchte, blieb die Partie in Zagreb bis zum Schluss offen. „Wenn ich diese Gelegenheit noch einmal bekomme, werde ich auf jeden Fall treffen“, versprach Quansah.

Bei seinem 2:0 hatte er seine Abschlussqualitäten gezeigt, als er in Mittelstürmer-Manier nach Diabys Vorlage noch einen Verteidiger aussteigen ließ und platziert vollendete. „Ja, manchmal lese ich das Spiel ganz gut und komme in gute Positionen. Man trainiert natürlich auch auf kleinen Spielfeldern und in solchen Situationen kommt das Kind in einem wieder heraus“, sagt Quansah. „Ich bin froh, wenn ich einmal in solchen Positionen bin und zeigen kann, wie ich Fußball spielen kann.“

Für 35 Millionen Euro aus Liverpool verpflichtet

Bayer 04 hatte den inzwischen elffachen A-Nationalspieler im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet. Zunächst war er der rechte Part einer Dreierkette, die es unter Trainer Carles Martínez jedoch nicht mehr gibt. Bei der WM im Sommer kam Quansah unter Coach Thomas Tuchel als Rechtsverteidiger in einer Viererkette zum Einsatz – diese Position hat er seit der Muskelverletzung von Guéla Doué inne. „Ich wusste zuerst nicht, dass ein rechter Außenverteidiger in ihm steckt. Er macht das auf der Position gut. Er kommt immer wieder in gute Situationen, in denen er gefährlich werden kann. Damit soll er nicht aufhören“, lobte Keeper Mark Flekken. Auch Trainer Martínez ist angetan, Quansah sei ein unglaublicher Spieler. „Wenn er sich entscheidet, vorzugehen, macht er das mit enormer Energie“, sagte der Spanier.

Mittelfristig bekommt der Engländer hinten rechts wieder starke Konkurrenz. Der Ivorer Doué, ursprünglich als Stammkraft für die Position verpflichtet, feierte in Zagreb sein Comeback. Doch leicht ist der Weg vorbei an Quansah nicht – gerade, wenn es auch offensiv so gut läuft.