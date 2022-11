Einzelkritik zu Bayer 04 Vier mal Note Zwei und eine glatte Eins für die Werkself

Sinsheim/Leverkusen – Bayer 04 Leverkusen hat am Samstagnachmittag mit 4:2 bei der TSG Hoffenheim in Sinsheim gewonnen. Die Werkself löste damit das Ticket für die Champions League – verhalf aber auch Lokalrivalen 1. FC Köln in den europäischen Wettbewerb.

Lukas Hradecky 3,5



Der finnische Torhüter wirkte beim 1:2 nicht im Bilde, bei allen anderen Aktionen schon.

Odilon Kossounou 4,5



Gegen die starke linke Hoffenheimer Seite um David Raum war der Not-Außenverteidiger immer am Rande der Überforderung und darüber hinaus. Quälte sich aber tapfer auf seiner artfremden Position dem Ende entgegen.

Jonathan Tah 3,5



Der Abwehrchef fand im Laufe der zweiten Halbzeit zu einer Souveränität, die in der ersten Halbzeit fehlte.

Edmond Tapsoba 2



Bester Leverkusener Defensivspieler mit den meisten Ballkontakten und den wenigsten Aussetzern.



Piero Hincapie (bis 45.) 5



Der 19-jährige Ecuadorianer beging am 33. Spieltag alle Fehler, die er in allen Spielen zuvor vermieden hatte. Am 0:1 alleine, am 2:2 mit Schuld. Wurde zur Halbzeit mit der Auswechslung erlöst.



Mitchel Bakker (ab 46.) 3



Der Niederländer machte in der zweiten Halbzeit auf der linken Seite ein wenig Druck und schloss die Lücken nach hinten mit seiner Schnelligkeit.



Das könnte Sie auch interessieren:

Bei Länderspiel schwer verletzt Anzeige Auch Leverkusens Adli droht das Saisonaus von Christian Krämer

Saisonaus für Amine Adli Anzeige Bayer 04 Leverkusen gehen die Offensivspieler aus von Christian Krämer

Bayer bangt weiter Anzeige Patrick Schicks Rückkehr gegen Hertha ist ein Rennen gegen die Zeit von Frank Nägele

Robert Andrich (bis 64.) 3,5



Ungewohnt reservierte Partie bis zu einem spektakulären Drehschuss, wurde kurz danach am Sprunggelenk verletzt ausgewechselt.



Exequiel Palacios (ab 64.) 2



Der Argentinier agierte stark im Zweikampf und bereitete mit einem Balldiebstahl das 4:2 von Lucas Alario vor.



Charles Aranguiz 2



Der Chilene war Leverkusens großer Aufräumer und Ordnungsfaktor in der Spielzentrale.



Moussa Diaby 1,5



Der Franzose glänzte als Vorbereiter des 1:1, Vollstrecker beim 2:2 und ständiger Unruheherd in der Hälfte der TSG.



Sardar Azmoun (bis 64.) 4



Der Iraner wurde von den Hoffenheimern extrem hart gedeckt und nahm weniger Einfluss aufs Spiel von Bayer 04 als zuletzt.



Lucas Alario (ab 64.) 2



Der beste Joker weit und breit leitete mit einem Kopfball den Ausgleich ein und vollstreckte in der Nachspielzeit zum 4:2.



Paulinho (bis 84.) 3



Der Brasilianer war vor allem fleißig und unerschrocken. In den letzten Aktionen fehlte allerdings ein wenig die Übersicht.



Patrik Schick (bis 84.) 1



Drei Weltklasseaktionen des Tschechen zeigen seinen Wert. Beim 1:1 zeigt er perfekte Schusstechnik, beim 2:2 ein perfektes Auge als Vorbereiter und beim 3:2 physische Durchsetzungskraft.



Julian Baumgartlinger und Daley Sinkgraven (beide 84.) wurden für eine Bewertung zu spät eingewechselt.