Los Angeles – „Iron Mike“ Tyson kehrt in den Ring zurück. Der inzwischen 54 Jahre alte frühere Schwergewichtsweltmeister bestätigte am Donnerstagabend bei Twitter den Kampf gegen den ehemaligen Mehrfach-Weltmeister Roy Jones Jr. (51) am 12. September. Zuvor hatte das Promiportal „TMZ.com“ über das Box-Comeback des Linksauslegers berichtet. „Es ist wie David und Goliath“, sagte Jones. „Er ist der Gigant und ich bin der kleine David, der nur Gott auf seiner Seite hat.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tysons letzter Profikampf liegt 15 Jahre zurück, im Juni 2005 verlor er gegen den Iren Kevin McBride durch technischen K.o. nach sechs Runden. Auf seinem Instagram-Profil hatte der 54-Jährige, der auch mit einigen Gastrollen als Schauspieler in Erscheinung getreten war, zuletzt mehrere Bilder und Videos vom Training gepostet.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Michael Schumacher kämpft“ Anzeige Todt macht Hoffnung nach Besuch am Genfer See von Marcus Breuer

NBA-Legende Anzeige Shaquille O'Neal hilft bei Autopanne aus

Zweifacher Snowboard-Weltmeister Anzeige Wintersport-Star Alex Pullin stirbt beim Fischen

Laut „TMZ.com“ soll der Kampf im US-Bundesstaat Kalifornien über acht Runden gehen, Tyson schrieb vom „Frontline Battle“ (in etwa: Kampf an der Front). Die Social-Video-Plattform Triller soll die Box-Show übertragen und im Vorfeld eine Art Doku-Serie über die Vorbereitung der beiden Boxer veröffentlichen. (dpa)