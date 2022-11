Augsburg – Beim 1:1 (1:1) zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga ist es bereits im Vorfeld des Spiels zu Unstimmigkeiten auf Seiten der Gastgeber gekommen. Wie ein Pressesprecher der Augsburger bestätigte, habe es vor Spielbeginn ein Handgemenge zwischen einem Ordner und einem Busfahrer des FCA gegeben.

Demnach habe das Mitglied des Sicherheitspersonals den Busfahrer während eines Handgemenges zu Boden gebracht, der Busfahrer des Bundesligisten musste im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Zum weiteren Gesundheitszustand der involvierten Mitarbeiter machten die Augsburger am Sonntagabend keine Angaben. Die „Bild“ hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Chancenarmes Spiel zwischen Frankfurt und Augsburg

Die Frankfurter waren in der 22. Minute durch den Japaner Daichi Kamada in Führung gegangen, 16 Minuten später hatte der Österreicher Michael Gregoritsch für die Augsburger ausgeglichen (38.). In einer chancenarmen zweiten Hälfte konnten beide Mannschaften im Spiel nach vorne keine Akzente mehr setzen.

Die Frankfurter liegen damit punktgleich mit dem 1. FC Köln mit 28 Zählern auf dem achten Tabellenplatz, Augsburg dagegen steht mit 19 Punkten nur noch einen Punkten von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Im zweiten Spiel am Sonntagabend spielten Arminia Bielefeld und die SpVgg Greuther Fürth 2:2. (shh)