Champions League BVB auf Kurs Achtelfinale, Leipzig enttäuscht, Messi mit Traumtor

Dortmund/Leipzig/Paris – Ohne Haaland kein Spektakel, aber immerhin ein Sieg: Dank Neuzugang Donyell Malen hat sich Borussia Dortmund eine komfortable Ausgangslage in der Champions League verschafft. Mit seinem ersten Treffer im BVB-Trikot ebnete der Niederländer den Weg zum 1:0 (1:0) über Sporting Lissabon und den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Anders als noch beim 0:1 in Mönchengladbach drei Tage zuvor blieb das Fehlen von Erling Haaland für den BVB diesmal folgenlos. Vor 25 000 Zuschauern in Signal Iduna Park festigte er in der Gruppe C den zweiten Tabellenplatz hinter dem punktgleichen Team von Ajax Amsterdam und liegt bereits sechs Zähler vor den übrigen Kontrahenten Besiktas Istanbul und Sporting.

Das Tor von Malen in der 37. Minute gehörte bei dem schwerfälligen Auftritt des Bundesligisten, der erstmals seit dem Pokalspiel in Wehen (3:0) ohne Gegentor blieb, gegen harmlose Portugiesen zu den wenigen Highlights. Damit ließ der niederländische Nationalspieler erstmals aufblitzen, warum die Westfalen im Sommer rund 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven überwiesen hat.

Weiterer Rückschlag für RB Leipzig

RB Leipzig droht nach einem Rückfall in überwunden geglaubte Muster das frühe Aus in der Champions League. Der deutsche Vizemeister verlor am Dienstag das Duell der Außenseiter in der Hammergruppe A gegen den FC Brügge mit 1:2 (1:2) und kassierte die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Angesichts der weiteren Aufgaben gegen Paris St. Germain und Manchester City sind die Chancen auf das Überwintern in der Königsklasse stark gesunken. Gegen Brügge war ein Sieg Pflicht gewesen.

Mats Rits trifft zum 2:1 für Brügge. Copyright: imago images/Matthias Koch

Der in den vergangenen Spielen überragende Christopher Nkunku (5.) brachte RB früh in Führung. Hans Vanaken (23.) und Mats Rits (41.) drehten das Spiel noch vor der Pause.

Messi erzielt erstes Tor für Paris

Angeführt von Superstar Lionel Messi hat Paris St. Germain das Duell der Schwergewichte in der Champions League für sich entschieden. Gegen den Vorjahresfinalisten Manchester City gewann PSG 2:0 (1:0) und setzte sich in RB Leipzigs Gruppe A zunächst an die Spitze.

Lionel Messi jubelt mit Neymar Copyright: AP

Messi, der wegen einer Knieverletzung zuletzt zwei Spiele verpasst hatte, erzielte dabei per Traumtor seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub. (sid, dpa)