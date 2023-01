London – Auch der schottische Ex-Weltmeister Gary Anderson hat sich skeptisch über eine sofortige Fortsetzung der Darts-WM im neuen Jahr geäußert. „Für mich ist das nicht richtig. Es wird so viel Durcheinander in der Weltrangliste geben in den nächsten Monaten“, sagte „The Flying Scotsman“, wie Anderson genannt wird, nach seinem packenden 4:3-Sieg gegen den Engländer Ian White in den Katakomben des Alexandra Palace von London.



In den vergangenen Tagen waren Michael van Gerwen, Vincent van der Voort (beide Niederlande) und Dave Chisnall (England) ausgeschieden, nachdem sie positiv auf Corona getestet wurden. Raymond van Barneveld und Danny Noppert (beide Niederlande) erwischte es nach ihrem jeweiligen WM-Aus.



Noppert hatte am Dienstagnachmittag mit 2:4 gegen den Engländer Ryan Searle verloren und wollte nun zurück in die Niederlande reisen. „Das war ein totaler Schock für mich, weil mein Test vor dem Match gegen Ryan Searle noch negativ war“, schrieb Noppert. Da der Niederländer bereits ausgeschieden ist, hat der Vorfall keine direkten Konsequenzen für das weitere Turnier.

Weltverband PDC äußert sich noch nicht

Der Weltverband PDC steht deshalb und wegen seiner laxen Sicherheitskonzepte massiv in der Kritik.



Anderson schlug vor, es mit diesem Jahr gut sein zu lassen. „Jeden Tag kriegt ein anderer Profi Corona“, kommentierte der 51-Jährige. Zuvor hatte auch Weltmeister Gerwyn Price aus Wales für einen Abbruch des wichtigsten Turniers der Welt plädiert. Die PDC hat sich bislang nicht dazu geäußert. (dpa)