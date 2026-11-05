Die Frage haben sich beim FC zuletzt alle gestellt: Ist Said El Mala (20) im neuen Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp (59) dabei? Bleibt der FC-Youngster A-Nationalspieler oder muss er sich erst einmal weiter bei der U21 seine Sporen verdienen?

FC-Sportgeschäftsführer Thomas Kessler (40) hatte noch keinen Kontakt mit Klopp und auch Vizepräsident Ulf Sobek (54), vor seinem Köln-Amt Athletiktrainer im DFB-Nachwuchs, wusste nicht, wie die Klopp-Entscheidung ausfallen würde. Auch über Trainer René Wagner (38), der die gleiche Berateragentur wie der Bundestrainer hat, sickerte nichts durch.

Doch jetzt herrscht Klarheit: Am Donnerstag (5. November 2026), kurz vor der offiziellen Nominierung (11 Uhr), meldete die „Bild“: El Mala ist im DFB-Kader.

Jürgen Klopp nominiert seinen neuen Kader

In den ersten vier Spielen Ende September und Anfang Oktober 2026 hatte Klopp sich erst einmal einen ausgiebigen Überblick verschafft und experimentiert. Sein XXL-Kader umfasste zum Start seiner Zeit als Bundestrainer 44 Spieler.

Nach dem 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande und dem 0:1 gegen Griechenland in Augsburg kam dann auch Kölns El Mala zu seinem DFB-Debüt. Said durfte beim 2:0 gegen Serbien in München ab der 46. Minute mitmischen und kam beim 0:0 in Thessaloniki gegen Griechenland ab der 63. Minute aufs Feld.

Die DFB-Mannschaft holte in der Nations-League nur fünf von zwölf möglichen Zählern. In der Tabelle der Gruppe rangiert Deutschland somit nur auf Platz 3. Tabellenführer sind die Niederlande mit acht Punkten vor den punktgleichen Griechen. Serbien liegt punktlos auf dem letzten Platz.

In den beiden kommenden Nations-League-Spielen in Belgrad gegen Serbien (13. November) und gegen die Niederlande in Berlin (16. November) sollte der Klopp-Fußball erfolgreicher sein, um das Viertelfinale zu erreichen.

Aus dem XXL-Kader darf der Bundestrainer jetzt maximal 26 Spieler nominieren. El Mala hatte beim DFB ein durchwachsenes Debüt gefeiert. Der Bundestrainer war zufrieden und arbeitete intensiv mit dem jungen Kölner.

Nach den ersten Länderspielen hatte El Mala beim FC überzeugt. Im Derby gegen Borussia Mönchengladbach traf er zum 2:1‑Sieg. Und im Pokal steuert er beim 5:0 über Union Berlin einen Doppelpack bei. Beim 1:1 bei Union war er am ersten Tor seines Bruders Malek (21) beteiligt.

Klopp hatte im Vorfeld der Nominierung gesagt: „Wenn die Spieler beim nächsten Mal ankommen, wird die DFB-Nationalmannschafts-Fußball-Festplatte nicht leer sein. Wir müssen nicht bei null anfangen.“ (red)