Calgary – Der Kölner Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL das dritte Spiel in Serie verloren. Die Oilers unterlagen am Montagabend (Ortszeit) bei den Calgary Flames mit 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Draisaitl blieb ohne Torbeteiligung, ebenso wie Teamkollege Connor McDavid, mit dem der 26-Jährige die Scorerwertung der Liga anführt. Für Calgary, Spitzenreiter in Edmontons Pacific Division, traf Tyler Toffoli doppelt.

„Wir haben ein ordentliches Spiel gezeigt“, sagte Draisaitl, „aber wir werden nicht oft gewinnen, wenn wir nur ein Tor machen. Im Angriff ist uns nicht genug eingefallen“. Die Einstellung sei nicht das Problem: „Wir hauen alles rein.“

Trainer-Effekt schon wieder verpufft?

Bei den Oilers scheint dennoch der Effekt des Trainerwechsels im Februar schon wieder verpufft. Nachdem das Team unter dem neuen Chefcoach Jay Woodcroft zunächst fünf Spiele in Serie gewann, verlor es nun sechs der letzten acht Partien. Edmonton liegt in der Western Conference zwei Zähler hinter dem letzten Wild-Card-Platz, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt.



Besser läuft es für den ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm, der als Assistenztrainer der Los Angeles Kings auf Playoff-Kurs liegt. Die Kings holten mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den Boston Bruins den dritten Sieg nacheinander und den achten aus den letzten zehn Spielen. (oke/dpa/sid)