Einem Bericht der „Aachener Zeitung“ zufolge steht dem früheren Profifußballer Kevin Dabo eine außergewöhnliche sowie emotionale Reise bevor. Der 32-jährige Dürener, der in der Vergangenheit unter anderem in der Regionalliga West aktiv war und heute als Fitnesstrainer arbeitet, bricht zu einer 9000 Kilometer langen Etappe von Deutschland nach Accra, die Hauptstadt Ghanas, auf.

Das Besondere daran: Der gebürtige Kölner verzichtet komplett auf Autos oder Flugzeuge und legt die gesamte Strecke ausschließlich zu Fuß, mit dem Fahrrad und für Teilstücke auf dem Wasser per Fähre zurück.

Kevin Dabo: Die Suche nach den eigenen Wurzeln

Hinter dem Vorhaben steckt laut dem Bericht eine tief persönliche Geschichte. Als Dabo drei Jahre alt war, verließ sein Vater ohne Ankündigung die Familie. Fast drei Jahrzehnte lang gab es keinerlei Lebenszeichen, bis vor etwa zwei Jahren überraschend eine kurze Nachricht des Vaters auf dem Smartphone des Sportlers einging. Nach anfänglicher Skepsis bestätigten alte Fotos die Identität des Absenders.

Seitdem besteht wieder ein unregelmäßiger Kontakt. Eine Halbschwester aus Köln meldete sich bei Dabo, nachdem sie durch YouTube auf ihn aufmerksam geworden war. „Mittlerweile weiß ich, dass ich insgesamt acht Halbgeschwister habe. Ich glaube, das wird sehr spannend“, wird der Sportler zitiert. Mit der Reise möchte Dabo verbliebene Fragen klären, seine afrikanischen Wurzeln erkunden und seine ghanaische Familie kennenlernen.

Neuanfang nach schwerer Verletzung

Die Tour war bereits für das Vorjahr geplant, musste jedoch wegen eines Achillessehnenrisses verschoben werden. Nach intensiver monatelanger Vorbereitung strebt er nun ein Tagespensum an, das aus einem Halbmarathon und einer zusätzlichen Radstrecke von 60 Kilometern besteht.

Die erste Etappe durch Frankreich und Spanien absolviert Dabo zusammen mit Freunden sowie einem Filmemacher. Ab Marokko führt der Weg schließlich isoliert weiter über Westsahara, Mauretanien, Senegal, Guinea und die Elfenbeinküste bis nach Ghana.

Die Ausrüstung transportiert er auf dem Fahrrad. Verläuft die Route wie vorgesehen, wird die Unternehmung nach rund 111 Tagen ihren Abschluss finden. Seine Eindrücke möchte der Sportler fortlaufend über soziale Medien mit der Öffentlichkeit teilen. (jag)