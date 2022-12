Formel 1 Max Verstappen siegt in Barcelona und übernimmt WM-Führung

Barcelona – Weltmeister Max Verstappen hat durch seinen Sieg beim Großen Preis von Spanien erstmals in diesem Jahr die WM-Führung in der Formel 1 übernommen. Der 24-jährige Niederländer setzte sich am Sonntag in Barcelona durch und profitierte vom Ausfall des bisherigen WM-Spitzenreiters Charles Leclerc.

Der Monegasse hatte seinen Ferrari in Führung liegend mit Motorproblemen vorzeitig abstellen müssen. Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez steuerte seinen Red Bull auf Platz zwei, Dritter bei heißen Temperaturen von 37 Grad wurde der Brite George Russell im Mercedes. Verstappen liegt nach sechs Saisonläufen sechs Punkte vor Leclerc.

Mick Schumacher verpasste im Haas-Rennwagen als 14. den ersten WM-Zähler seiner Karriere erneut. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel steuerte seinen Aston Martin knapp davor auf Rang elf und ging in Katalonien ebenfalls leer aus. (dpa)