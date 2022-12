Köln – Nach dreieinhalb Tagen Trainingslager in Billerbeck im Kreis Coesfeld ist der SC Fortuna am Donnerstagnachmittag nach Köln zurückgekehrt. Coach Alexander Ende war sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. „Es war ein voller Erfolg, die Tage waren sehr anstrengend, aber auch fruchtbar“, sagte der 40-Jährige. Er habe den Fokus aufs Pressing gelegt. „Und diese Inhalte konnten wir dann auch Eins zu Eins ins Testspiel übertragen.“

Das könnte Sie auch interessieren:

„Fortunas Training modernisiert“ Anzeige Roman Prokoph schwärmt von Alexander Ende von Christian Krämer

Hygiene-Konzept in Arbeit Anzeige Wie Fortuna Köln um seine Zuschauer kämpft von Christian Krämer

Transfers von Fortuna Köln Anzeige Die Südstadt rüstet auf von Christian Krämer

Am Mittwochabend gewann die Fortuna 4:0 gegen den Oberligisten FC Eintracht Rheine. Roman Prokoph (7./Foulelfmeter), Noe Baba (54.) sowie die Neuzugänge Francis Ubabuike (65.) und Dan-Patrick Poggenberg erzielten die Kölner Tore. In der zweiten Halbzeit führte Innenverteidiger Jannik Löhden – ebenfalls neu im Team der Fortuna – die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. „Es war eine starke Leistung von uns. Wir haben vor allem defensiv so gut wie nichts zugelassen“, lobte Ende. Bereits am Freitag hat der Trainer die nächste Einheit in Köln angesetzt.

Am Samstag (14.30 Uhr) spielt die Fortuna beim Mittelrheinligisten SpVg Frechen 20, 300 Zuschauer sind zugelassen. Neben der sportlichen Vorbereitung auf die am ersten September-Wochenende beginnende Regionalliga-Saison bastelt Trainer Ende auch noch am Kader. Ein Zentrumsstürmer steht ganz oben auf der Wunschliste, aktuell ist Prokoph der einzige nominelle Angreifer.