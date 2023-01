Köln – Der SC Fortuna Köln hat den Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball- Regionalliga West zunächst verpasst: Im Heimspiel gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf kamen die Südstädter am Sonntag vor 1850 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus. „Wir sind ein bisschen enttäuscht“, gab Kölns Trainer Alexander Ende nach dem Abpfiff zu, konstatierte aber auch: „Das war ein gerechtes Unentschieden. Ich bin aber nicht zufrieden. Wir hatten auf drei Punkte gehofft. Es fehlte aber der letzte Punch, um den Ball über die Linie zu drücken.“



Kurios und vielleicht einmalig in der Regionalliga- Historie war der Umstand, dass gleich beide Trainer ihre Geburtstage an der Seitenlinie verbrachten: Alexander Ende wurde am Spieltag 42 Jahre jung, sein Gegenüber Nico Michaty 48.



Sascha Marquet musste verletzt ausgewechselt werden. Copyright: Eduard Bopp

Die Partie begann vielversprechend für die Südstädter: Sascha Marquet besaß eine gute Chance, doch Keeper Dennis Gorka lenkte den Kopfball über die Latte (2.). Bei einem Schuss von Suheyel Najar war der Torwart ebenfalls aufmerksam (3.).



Marquet muss verletzt raus

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste selbstbewusster. Kölns Torwart Andre Weis musste zweimal in höchster Not gegen Oliver Fink klären, parierte erst den Kopfball und anschließend auch den Nachschuss (15.). Ein Freistoß von Düsseldorfs Phil Sieben touchierte die Latte (30.). Dazwischen sprintete Marquet in Richtung Gästetor, doch Jamil Siebert grätschte den Ball in höchster Not zur Seite (23.).



Zur zweiten Hälfte wechselte Alexander Ende zweimal aus. Für Stipe Batarilo-Cerdic kam Kai Försterling und Mike Owusu für den verletzten Sascha Marquet. Owusu machte direkt auf sich aufmerksam, doch seine Schüsse flogen knapp am Düsseldorfer Tor vorbei (47./50.).



Gelb-Rot für Harnafi

Die Zollstocker agierten nach dem Seitenwechsel energischer und zielstrebiger. Die Drangphase dauerte jedoch nicht lange, zwischenzeitlich hatten die Gastgeber sogar Glück, dass Weis bei einem Schuss von Nicolas Hirschberger aufmerksam war (67.). Kurz zuvor musste Sören Dieckmann verletzt ausgewechselt werden. Der eingewechselte Ismail Harnafi verpasste den Siegtreffer (84.) ebenso wie Najar aus der zweiten Reihe (88.). In der Nachspielzeit dezimierten sich die Gastgeber, Harnafi sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (90.+4).



SC Fortuna Köln: Weis - Nadjombe, Lanius, Löhden, Poggenberg - Batarilo-Cerdic (46. Försterling), Kegel (75. Hölscher) - Marquet (46. Owusu), Dieckmann (70. Harnafi), Najar - Imbongo Boele. - Zuschauer: 1850. – Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte gegen Harnafi (90.+4).