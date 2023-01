Der SC Fortuna Köln kassiert eine 0:2-Heimniederlage gegen Schalke 04 II.

Der Südstadt-Klub offenbart wieder Schwächen nach Standardsituationen – und am gegnerischen Strafraum.

Die Spieler von Fortuna Köln in der Einzelkritik

Köln – Der SC Fortuna Köln musste am Samstagnachmittag in der Fußball-Regionalliga West einen Rückschlag hinnehmen. Der Südstadt-Klub unterlag der Schalker Reserve mit 0:2.

Kevin Rauhut 3

Starke Tat in der 52. Minute gegen Sandro Plechaty, ohne Abwehrchance beim Kopfball von Jan Luca Schuler und beim Elfmeter von Blendi Idrizi.

Nico Ochojski (bis 56.) 3

Rennen, dribbeln und beißen – seine Auftritte als Rechtsverteidiger ähneln sich auf gutem Niveau.

Hamza Salman (ab 56.) 3

Konnte dem Spiel etwas Schwung verleihen. Aber Durchschlagskraft brachte er keine.

Franko Uzelac 2,5

Der Kapitän wirkte bei seiner Rückkehr bis auf wenige Ausnahmen nicht, als hätte er wochenlang gefehlt. Eine der Ausnahmen war das Foul vor dem Elfmeter.

Firat Tuncer (bis 44.) 3,5

Einige Fehler im Aufbauspiel, die aber ohne Folgen blieben. Dann mit Schulterverletzung raus.

Dennis Brock (ab 44.) 4

Konnte Fortunas Mittelfeldzentrale auch keine Inspiration verleihen.

Nedim Pepic 3

Engagiertes Startelf-Debüt des Winter-Zugangs aus Wuppertal auf der linken Seite. Viel Drang nach vorne, durchwachsene Hereingaben.

Noe Baba 3,5

Eine Halbzeit im defensiven Mittelfeld, später wieder in der Innenverteidigung. Was dem Kameruner an Übersicht und Ruhe fehlt, gleicht er mit Einsatz aus.

Farid Abderrahmane 5

Legte im Mittelfeld oft zu lange Strecken mit dem Ball am Fuß zurück und verschleppt so das Tempo. Defensiv mit einigen Unkonzentriertheiten.

Kevin Weidlich 5

Weitgehend ohne gefährliche Vorstöße über die rechte Angriffsseite, guckte beim 0:1 nur zu. Fortunas angedachter Königstransfer des Winters wirkt zeitweise noch immer wie ein Fremdkörper.

Mike Owusu 4,5

Trat eine knappe Stunde kaum in Erscheinung, feuerte dann einen Distanzschuss an den Außenpfosten und tauchte wieder ab.

Suheyel Najar 3

Aktivposten auf dem linken Flügel – auch wenn die Mitspieler seinen Gedanken nicht immer folgen konnten. Hätte kurz vor der Pause aber die Führung erzielen müssen.

Roman Prokoph 4

Wichtiger Anker im Sturmzentrum. Der Routinier gewann Kopfballduelle und sicherte Ballbesitz. Seine Präsenz im Strafraum litt darunter.