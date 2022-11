Köln – Frei nach dem Motto „Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften“ hat sich der SC Fortuna Köln den nächsten Winterzugang gesichert. Nach Außenverteidiger Pascal Itter (Chemnitzer FC) wechselt Innenverteidiger Dominik Lanius die Rheinseite und die Liga. Der 23-Jährige kommt von Drittligist FC Viktoria Köln zum Tabellendritten der Regionalliga West. „Wir sind froh, einen sehr jungen, sehr ambitionierten und ehrgeizigen Innenverteidiger dazu bekommen zu haben, der schon gezeigt hat, dass er ein sehr guter Verteidiger für diese Liga ist“, kommentiert Alexander Ende den Transfer.



Lanius, der als Höhenberger Eigengewächs nach kurzem Intermezzo bei Preußen Münster (2018/19) zuletzt nur auf fünf Drittliga-Einsätze (insgesamt 33) gekommen war, gilt dem Trainer als „perspektivisch wichtige Personalie für die neue Saison“. „Wir können ihn nun bereits frühzeitig integrieren. Mit seiner Art, wie er verteidigt und spielt, passt er in das Anforderungsprofil des Fußballs, für den wir stehen wollen“, sagt Ende über den 53-fachen Regionalliga-Spieler (4 Tore, 1 Vorlage).



Alle Positionen doppelt besetzt

Und auch wenn es bei 13 Punkten Rückstand auf Klassenprimus RW Essen in der Rückrunde nicht mehr um den Aufstieg gehen kann, wirkt der 1,95 Meter-Hüne topmotiviert: „Als erstes freue ich mich natürlich über den Wechsel zu Fortuna Köln“, sagt Lanius, „auch, dass es so schnell geklappt hat. So kurzfristig in der Winterpause in Zeiten von Corona ist es nicht so einfach, so einen Wechsel auf die Beine zu stellen.“



Als Vorstand Sport der Fortuna erklärt Stefan Puczynski: „Wir wollen alle Positionen in der kommenden Saison doppelt besetzt haben.“ Deswegen sei die Fortuna der Viktoria und Franz Wunderlich sowie Franz-Josef Wernze, die dem Transfer ihres Jugendspielers zugestimmt haben, dankbar.



Nun stehen mit Kapitän Franko Uzelac, dem anderen Ex-Viktorianer Jannik Löhden, sowie den flexibel einsetzbaren Jan-Luca Rumpf und Lars Bender insgesamt fünf Innenverteidiger im Fortuna-Kader.



Während Lanius’ neuer Vertrag bis Sommer 2022 laufen wird, enden die meisten Arbeitspapiere der anderen Defensivspezialisten in diesem Juli. Abgesehen von der Vakanz im Sturm nach dem Abgang von Julian Günther-Schmidt (1. FC Saarbrücken) könnte sich also auch das Personalpuzzle in der Abwehr nochmal anders zusammensetzen.