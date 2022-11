Köln – Die Siegesserie des Fußball-Regionalligisten SC Fortuna Köln ist am Samstag gerissen. Im Derby gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln musste sich der Südstadt-Klub mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Dennoch ist die Mannschaft von Trainer Alexander Ende – mindestens bis Sonntag – wieder Tabellenführer.

Hamza Salman hatte die Fortuna vor 930 Zuschauern im Südstadion in der 59. Minute nach schöner Vorlage des starken Julian Günther-Schmidt in Führung gebracht – allerdings hätten die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt schon deutlicher führen müssen. In der 79. Minute gelang der FC-Reserve dann durch Vincent Geimer noch der Ausgleich. (ckr)