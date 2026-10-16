Mit einer ärgerlichen Niederlage haben die Fußballer des SC Fortuna Köln ihre englische Woche in der 3. Liga abgeschlossen. Am Freitagabend verloren sie im heimischen Südstadion mit 0:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart II.

Dabei erzielte die Mannschaft von Matthias Mink zum dritten Mal nach dem 0:0 gegen Saarbrücken und dem 0:2 bei RW Essen kein eigenes Tor und konnte im Abstiegskampf keinen Boden gutmachen.

Fortuna Köln muss sich geschlagen geben

Obwohl der Heimtrainer, drei Tage nach dem Auswärtsspiel an der Essener Hafenstraße, vier Wechsel in der Startelf vorgenommen hatte: Für mehr Frische und offensive Durchschlagskraft hatte er Kevin Krumme im defensiven Mittelfeld und Angreifer Cedric Harenbrock erstmals in die Startelf beordert. Dazu kamen Nico Thier und Enzo Wirtz.

Fußballerische Finesse fehlte im Spiel auf dem löchrigen Rasen aber über weite Strecken. Viele Zweikämpfe, Nickligkeiten und Fouls ließen auf beiden Seiten keinen Spielfluss aufkommen. Erst in der zweiten Halbzeit riskierte das Heimteam mehr und hätte sich durch Seymour Fünger nach einem Eckstoß (60.) und Wirtz bei einem Lattentreffer (63.) belohnen können.

Dann nahm das Spiel aber eine negative Wende. Tom Geerkens handelte sich binnen kurzer Zeit zwei Gelbe Karten, also die Ampelkarte, ein (73.). Nach dem Platzverweis konnten die Kölner keinen Druck mehr aufbauen und wurden von der Bundesliga-Reserve aus Schwaben ausgekontert. Maximilian Herwerth hob den Ball über Fortuna-Keeper Lennart Winkler hinweg zum Tor des Abends in die Maschen (80.).

Dass der Torschütze in der Entstehung des Gegentreffers ein Foul begangen haben sollte, sorgte für großen Ärger im Lager der Hausherren. Nach der zweiten Niederlage in Folge und keinem Tor nach der Länderspielpause müssen sich die Südstädter neu sortieren, um am 25. Oktober bei Preußen Münster in die Erfolgsspur zurückzukehren.