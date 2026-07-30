Kein Investorendeal – oder ein WM-Boykott! Die UEFA sucht im Machtkampf mit FIFA-Präsident Gianni Infantino über den Ausverkauf der großen Fußball-Turniere nötigenfalls die maximale Eskalation.

Auf der digitalen Dringlichkeitssitzung aller 55 Nationalverbände am Donnerstag wurde ein UEFA-Boykott aller Veranstaltungen des Weltverbands für den Fall beschlossen, dass Infantino sein Vorhaben durchdrückt. Betroffen wäre als nächstes Turnier die Frauen-WM 2027 in Brasilien.

DFB-Präsident kritisiert Infantino-Plan: „Fatales Zeichen“

Der FIFA-Chef bekommt damit enormen Gegenwind aus dem Verband, der gerade erst in Amerika sechs von acht WM-Viertelfinalisten stellte. „Als Ergebnis der heutigen Diskussion werden keine UEFA-Nationalmannschaften an FIFA-Wettbewerben teilnehmen, solange diese Vorschläge noch im Raum stehen“, teilte die Europäische Fußball-Union knallhart mit. „Es sei denn, dieser Vorschlag wird vollständig verworfen und es werden verbindliche Zusicherungen gegeben, dass die FIFA ihre Führungsstrukturen oder Wettbewerbe niemals wieder für private Eigentümer öffnen wird.“

Die UEFA und ihre 55 Mitgliedsverbände „stehen geschlossen zusammen“, hieß es weiter. „Wir lehnen den Vorschlag der FIFA, Eigentumsanteile an der Weltmeisterschaft und anderen FIFA-Wettbewerben auf private Investoren zu übertragen, einstimmig und unmissverständlich ab.“

Infantino hatte nach dem weltweiten Aufschrei energisch in den Verteidigungsmodus geschaltet – er sah sich am Mittwochabend in einem knapp fünfminütigen Monolog zu einer Klarstellung seines umstrittenen Investorenplans genötigt. „Es ist ein Vorschlag, ein Angebot, Teil eines demokratischen Beratungsprozesses“, sagte der FIFA-Präsident in einem Video, das der Weltverband veröffentlichte: „Es ist eine Gelegenheit, aber keine Verpflichtung.“ Den massiven Widerstand vor allem aus Europa, das machte Infantino deutlich, könne er in keiner Weise nachvollziehen.

Der 56-Jährige präsentierte in aller Ausführlichkeit die Vorzüge seiner neuesten Geschäftsidee. Er verspreche sich davon die „Erschließung bisher nicht realisierter Werte“. Die „kommerzielle Seite des Fußballs“ zu stärken, sei „der logische nächste Schritt“ in der Entwicklung, betonte Infantino. Schließlich kämen bislang zu geringe Tranchen der gestiegenen FIFA-Einnahmen an der Basis an.

„Höhere Zahlungen an die Mitgliedsverbände bedeuten höhere Investitionen in bessere Fußballplätze, stärkere Nationalmannschaften und ebnen den Weg für Jungen und Mädchen überall auf der Welt“, sagte er und versprach: „Wir kümmern uns um alle.“ Die FIFA wolle „das nächste Kap Verde schaffen“. Für seine milliardenschwere Idee begeistern will Infantino die 211 FIFA-Mitgliedsstaaten bis zum 19. September. Dies ist laut Medien die Deadline, bis zu der die Verbände ihre reichlich entlohnte Zustimmung geben können.

Gelockt wird mit hohen Summen, gleich mit dem Ja-Wort für die Pläne sollen 20 Millionen US-Dollar (17,46 Mio. Euro) abrufbar sein. Außerdem wird mit der Aussicht auf eine nochmals erweiterte WM geködert. Neben der Zustimmung des vorab offenbar nicht informierten FIFA-Councils braucht es zur Umsetzung des Vorhabens eine einfache Mehrheit von den Verbänden, 106 Befürworter würden reichen.

„Die WM steht nicht zum Verkauf“

Dass die UEFA so hart reagiert, bringt die Pläne allerdings umgehend ins Wanken. „Die WM steht nicht zum Verkauf“, teilte der Europa-Verband mit.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte das Vorhaben bereits als „fatales Zeichen“ eingestuft, der Verband steht SID-Informationen zufolge voll hinter dem harten Statement vom Donnerstag und UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

AFC (Ozeanien) und CONCACAF (Nord- und Mittelamerika plus Karibik) hatten sich mehr irritiert über das Vorgehen der FIFA als über die Idee an sich gezeigt. Während sich Südamerika bedeckt hält, signalisierte Afrikas Fußballverband (CAF) als bisher einzige Dachorganisation Unterstützung. Die Mitgliedsverbände wurden aufgefordert, den Vorschlag zu prüfen und sich am Konsultationsprozess zu beteiligen.

Dies ist insofern bedeutsam, als die afrikanischen Nationen innerhalb des Weltverbands 54 Stimmen besitzen und für die Entscheidung über das geplante Tochterunternehmen FIFA Forward Enterprise (FFE) eine große Rolle spielen. Die CAF sei „entschlossen, den Dialog und die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbänden, der FIFA, anderen Fußballkonföderationen und Interessengruppen fortzusetzen, um die finanziellen und sonstigen Ressourcen für die Entwicklung und das Wachstum des Fußballs in Afrika und weltweit zu stärken“, hieß es in dem Statement. Dann aber kam die extrem harte UEFA-Reaktion. (sid)