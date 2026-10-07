Lothar Matthäus hat nicht nur Jürgen Klopps Start als Bundestrainer positiv bewertet. Der Rekordnationalspieler war aber besonders von einem Debütanten angetan. Die Rede ist von Derry Scherhant.

„Was für ein Spieler! Der macht richtig Spaß“, zeigte sich RTL-Experte am Sonntagabend kurz vor der Halbzeit beeindruckt. Der Profi des SC Freiburg setzte sich in dieser Szene stark im Dribbling durch und schloss aus der zweiten Reihe ab. Sein Schuss verfehlte den linken Pfosten nur knapp.

Lothar Matthäus von Derry Scherhant begeistert

Der Weltmeister von 1990 lobte zudem das Selbstvertrauen des Flügelspielers. Er kam gegen Griechenland auf sieben Torschüsse und bereitete außerdem den Treffer von Jonathan Burkardt vor, der jedoch aberkannt wurde. „Bislang spielt er ein sehr gutes Spiel“, urteilte Matthäus. Scherhant sei an vielen Abschlüssen beteiligt, suche häufig das Eins-gegen-eins und es sei eine Freude, ihm zuzusehen.

Derry Scherhant im DFB-Dress. Copyright: IMAGO/Kirchner-Media

Als einen der Profiteure hob der 65-Jährige auch den Freiburger Philipp Treu hervor. Auf der Rechtsverteidigerposition sehe er deshalb keinen Anlass zur Sorge. Von Verlierern wolle er nicht sprechen – auch Joshua Kimmich zähle für ihn nicht dazu.

Nach dem 0:0 der deutschen Auswahl in der Nations League gegen Griechenland sagte der Rekordnationalspieler bei RTL/Sky, Klopp verfüge auf jeder Position über mehrere sehr gute Optionen. Deshalb traue er der Mannschaft zu, künftig für viele erfreuliche Momente zu sorgen.

Lothar Matthäus lobt auch Auftreten von Jürgen Klopp

Besonders Klopps Auftreten habe Matthäus überzeugt. „Seine positive Art überträgt sich einfach auf die Spieler“, sagte er. Mit den Resultaten werde der Trainer zwar nicht zufrieden sein, Einsatz und Leistungsbereitschaft seiner Mannschaft dürfte er aber anerkennen.

Aus den ersten vier Partien unter Klopp holte Deutschland nur einen Sieg: Auf ein 1:1 gegen die Niederlande folgten ein 0:1 und ein 0:0 gegen Griechenland sowie ein 2:0 gegen Serbien. Als Gruppendritter muss das Team nun um den angestrebten Einzug ins Viertelfinale der Nations League bangen.

Lothar Matthäus bricht Lanze für Joshua Kimmich

Trotz der durchwachsenen Ergebnisse zeigte sich Matthäus zuversichtlich. Die eingesetzten Spieler hätten sowohl den geforderten Einsatz als auch spielerische Qualität eingebracht. Außerdem sei die Stimmung gut gewesen. Gerade die jungen Spieler hätten sich sichtlich gefreut, dabei zu sein.

Kimmich sei für ihn gesetzt, betonte Matthäus. An der Debatte, ob die Mannschaft den Kapitän brauche, wolle er sich nicht beteiligen: Kimmich sei ein erfahrener Anführer und könne Teams stärker machen. (mbr/sid)