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GastbeitragFatale Fouls mit juristischem Nachspiel

Der Tod des spanischen Fußballprofis Jesús de Miguel Alameda  hat die Sportwelt erschüttert. Womit Fußballer rechnen müssen, wenn sie Gegner verletzen oder gar töten.

This undated handout photo released by CD Tenerife on November 3, 2026 shows striker Jesus de Miguel celebrating a goal. Tenerife striker Jesus de Miguel died November 3, 2026 as a result of injuries he suffered in a sickening collision with FC Andorra's goalkeeper in a Spanish second division match. "Broken with pain, with a lump in our throat and unable to believe this is real, CD Tenerife announces the tragic death, at 8:00 am (7am GMT), of Jesus de Miguel Alameda," his club Tenerife said in a statement. (Photo by Handout / CD TENERIFE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CD TENERIFE / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Der nach einem Zusammenprall verstorbene spanische Fußballprofi Jesús de Miguel

Copyright: AFP

Der Tod des spanischen Fußballprofis Jesús de Miguel Alameda vom spanischen Zweitligisten CD Teneriffa hat die Sportwelt erschüttert. Nach einer verhängnisvollen Kollision mit dem weit herausstürmenden Torwart des FC Andorra, Jesús Owono, erlitt der 30 Jahre alte Stürmer einen Herzstillstand und erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren neurologischen Verletzungen. Der Torwart war wohl mit dem erhobenen Knie voran in den Zweikampf gegangen und hatte de Miguel mit voller Wucht im Brust- und Kopfbereich getroffen.

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