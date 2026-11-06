Der Tod des spanischen Fußballprofis Jesús de Miguel Alameda vom spanischen Zweitligisten CD Teneriffa hat die Sportwelt erschüttert. Nach einer verhängnisvollen Kollision mit dem weit herausstürmenden Torwart des FC Andorra, Jesús Owono, erlitt der 30 Jahre alte Stürmer einen Herzstillstand und erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren neurologischen Verletzungen. Der Torwart war wohl mit dem erhobenen Knie voran in den Zweikampf gegangen und hatte de Miguel mit voller Wucht im Brust- und Kopfbereich getroffen.