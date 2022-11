Köln – Der britische Formel-1-Star Lewis Hamilton hat sein Schweigen auf den Sozialen Netzwerken nach fast zwei Monaten beendet. Der 37-Jährige postete am Samstag zum ersten Mal seit dem 12. Dezember 2021 einen Beitrag auf seinem Instagram-Profil. „Ich war lange weg. Jetzt bin ich wieder da!“, schrieb Hamilton kurz und knapp. Mehr gab der siebenmalige Weltmeister nicht preis.



Zuletzt hatten seine fast 27 Millionen Follower, Medien, Fans und Kontrahenten im Trüben gefischt und über die Zukunft des Mercedes-Piloten gerätselt. „Das Schweigen ist da, weil ihm auch einfach die Worte fehlen“, hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ein enger Vertrauter Hamiltons, im Dezember gesagt: „Ich denke nicht, dass wir je darüber hinwegkommen. Das ist unmöglich. Ganz besonders für ihn als Fahrer.“

Spekulationen über Rücktritt Hamiltons

Ob der erfolgreichste Fahrer der Königsklassen-Geschichte in der kommenden Saison mit dem W13 auf die Jagd nach seinem achten WM-Titel gehen wird, bleibt auch nach dem Posting am Samstag weiter unklar. Am 12. Dezember hatte Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der allerletzten Runde Hamilton den Titel noch weggeschnappt. Seitdem gibt es immer wieder Spekulationen über einen Rücktritt Hamiltons. (sid)