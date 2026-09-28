Nach der Niederlage gegen Griechenland übernimmt Bundestrainer Jürgen Klopp die volle Verantwortung.
Jürgen Klopps DFB-StartSchnell bewegen und Dinge zerbrechen
Von Christian Löer
3 min
Jürgen Klopp und seine Berater haben den Start ihrer Mission mit der deutschen Nationalmannschaft in mutiger Startup-Manier begonnen. Das Silicon-Valley-Mantra lautet: Wer nichts zerstört, bewegt sich nicht schnell genug. Und nach dem WM-Desaster um Julian Nagelsmann war klar, dass der deutsche Fußball rasch in Bewegung kommen muss.
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