Jürgen Klopp und seine Berater haben den Start ihrer Mission mit der deutschen Nationalmannschaft in mutiger Startup-Manier begonnen. Das Silicon-Valley-Mantra lautet: Wer nichts zerstört, bewegt sich nicht schnell genug. Und nach dem WM-Desaster um Julian Nagelsmann war klar, dass der deutsche Fußball rasch in Bewegung kommen muss.