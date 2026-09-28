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Jürgen Klopps DFB-StartSchnell bewegen und Dinge zerbrechen

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3 min
Jürgen Klopp hat die Pleite gegen Griechenland in Kauf genommen – und sich vor seine Spieler gestellt.

Jürgen Klopp hat die Pleite gegen Griechenland in Kauf genommen – und sich vor seine Spieler gestellt. 

Copyright: IMAGO/Moritz Müller

Nach der Niederlage gegen Griechenland übernimmt Bundestrainer Jürgen Klopp die volle Verantwortung.

Jürgen Klopp und seine Berater haben den Start ihrer Mission mit der deutschen Nationalmannschaft in mutiger Startup-Manier begonnen. Das Silicon-Valley-Mantra lautet: Wer nichts zerstört, bewegt sich nicht schnell genug. Und nach dem WM-Desaster um Julian Nagelsmann war klar, dass der deutsche Fußball rasch in Bewegung kommen muss.

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