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Klopps DFB-DebütNeubeginn mit Schönheitsfehlern

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Jürgen Klopp hat einen ersten großen Umbruch bei der DFB-Nationalmannschaft angezettelt.

Jürgen Klopp hat einen ersten großen Umbruch bei der DFB-Nationalmannschaft angezettelt. 

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Mit zwei Kadern in die vier Partien dieser Abstellungsphase zu gehen, war ein Risiko. Doch Jürgen Klopp hat damit bereits viel erreicht. 

Vier Spiele, fünf Punkte – das ist nicht die Quote, die deutsche Fußball-Nationalmannschaften üblicherweise erzielen. Und auch nicht die Ausbeute, die sich DFB-Bundestrainer zum Ziel setzen. Mit bislang im Schnitt 1,25 Zählern wäre Jürgen Klopp der punktschwächste Bundestrainer der deutschen Fußballgeschichte.

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