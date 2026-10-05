Mit zwei Kadern in die vier Partien dieser Abstellungsphase zu gehen, war ein Risiko. Doch Jürgen Klopp hat damit bereits viel erreicht.
Klopps DFB-DebütNeubeginn mit Schönheitsfehlern
Ein Kommentar von Christian Löer
3 min
Vier Spiele, fünf Punkte – das ist nicht die Quote, die deutsche Fußball-Nationalmannschaften üblicherweise erzielen. Und auch nicht die Ausbeute, die sich DFB-Bundestrainer zum Ziel setzen. Mit bislang im Schnitt 1,25 Zählern wäre Jürgen Klopp der punktschwächste Bundestrainer der deutschen Fußballgeschichte.
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