Vier Spiele, fünf Punkte – das ist nicht die Quote, die deutsche Fußball-Nationalmannschaften üblicherweise erzielen. Und auch nicht die Ausbeute, die sich DFB-Bundestrainer zum Ziel setzen. Mit bislang im Schnitt 1,25 Zählern wäre Jürgen Klopp der punktschwächste Bundestrainer der deutschen Fußballgeschichte.